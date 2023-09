Venerdì 1 Settembre 2023, 21:21 - Ultimo aggiornamento: 2 Settembre, 01:20

Niente più Federico Viviani. Almeno per ora, visto che il Brescia ha la proroga di calciomercato per un'altra settimana. Salta nell'ultimo giorno ufficiale l'operazione con lo stesso Brescia per il mancato accordo trovato da Mattia Proietti per trasferirsi in Lombardia, visto che la contropartita era la sua partenza insieme a Fabrizio Paghera per andare alle Rondinelle. Ceduti in prestito Gabriele Capanni e Mame Ass Ndir, Federico Furlan ha risolto ed è stato respinto l'assalto del Palermo che ha riprovato a prendere Salim Diakite. La Ternana ha chiuso un mercato pieno di arrivi e partenze, nella filosofia della nuova politica incentrata su tagli di costi e di contratti onerosi. Si contano 16 nuovi arrivi e 17 cessioni. Nell'ultimo giorno, però, sono mancate le operazioni attese. Non solo quella col Brescia, ma anche le cessioni di altri calciatori in lista di partenza, rimasti in rossoverde ma con la possibilità che qualcuno di loro possa nelle prossime ore svincolarsi. Le fasi del passaggio di proprietà hanno comportato un curioso andamento di tutto il mercato. Tutte le 16 operazioni in entrata sono arrivate nel mese di agosto, dall'arrivo di Gabriel Brazão il 4 a quello di Federico Dionisi annunciato il 29. Le 17 cessioni, invece si dividono tra le 9 di agosto, le 3 uscite di ieri e le 5 di luglio, visto che in attesa del completo subentro della nuova proprietà si era cominciato a sfoltire con le prime illustri cessioni. Tornando all'operazione saltata con il Brescia, si è arrivati alle ore 20 dell'ultimo giorno senza riuscire a sbloccare una situazione arenata. La Ternana pare abbia cercato l'alternativa per prendere comunque qualcuno. Sondato il terreno anche per due svincolati: Niccolò Zanellato (centrocampista) che ha risolto con la Spal e l'esterno sinistro uruguaiano Juan Manuel Ramos. Due che, come il difensore Michele Camporese sul quale ieri alla chiusura era ancora in pressing la Feralpisalò, potrebbero essere ancora presi proprio perché svincolati. Ma proprio per la proroga concessa al Brescia, è teoricamente ancora possibile pure trovare un accordo nei prossimi giorni per mandare lì Paghera e Proietti, magari con la possibilità che Viviani risolva il contratto e possa arrivare da svincolato. Il mercato ancora aperto per Brescia, Lecco, Perugia e Casertana, tra l'altro, lascia aperta anche la porta a eventuali altre cessioni (la Ternana potrà adesso solo cedere e non più acquistare) dei calciatori non piazzati. Le sole cessioni dell'ultimo giorno sono state quella di Capanni al Rimini in prestito dopo aver prolungato il contratto fino al 2026 e quella di Ndir all'Alessandria (prestito con opzione di riscatto). Più lo svincolo di Furlan. Un bilancio sul mercato della Ternana è atteso dal direttore sportivo Stefano Capozucca in conferenza stampa. Parla solo lui. Mister Cristiano Lucarelli, invece, nonostate si giochi con il Bari (niente biglietti per i residenti in Puglia), non verrà a parlare. Avrà le sue ragioni, ma non è un buon segnale, specie dopo qualche polemica nel dopogara con la Cremonese, se l'allenatore non parla alla vigilia di una partita. Se si vogliono evitare voci e illazioni, nulla di meno indicato di una scelta così.