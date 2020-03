Senato Umbria 2, alle 19 affluenza del 12,17 per cento dei votanti. Nei seggi amuchina, scrutatori con i guanti di lattice

È del 12,17% l'affluenza alle ore 19, secondo il ministero dell'Interno, per le elezioni suppletive relative al collegio uninominale Umbria 2 del Senato, indette dopo le dimissioni di Donatella Tesei, eletta presidente della Regione. In provincia di Perugia ai seggi si sono recati il 10,9% degli aventi diritto, 13,2% in quella di Terni. Al voto sono chiamati poco più di 306 mila elettori, 147 mila uomini e 159 mila donne, in 60 comuni, 33 in provincia di Terni e 27 in quella di Perugia. Si vota fino alle 23.

Nei 509 seggi allestiti tra le province di Perugia e Terni sono a disposizione soluzioni igienizzanti per le mani, mentre presidente, scrutatori e segretario devono rispettare una «distanza minima» tra loro di «almeno un metro».

Al voto sono chiamati poco più di 306 mila elettori, 147 mila uomini e 159 mila donne, in 60 comuni, 33 in provincia di Terni e 27 in quella di Perugia.

Quattro i candidati. In base all'ordine estratto nella scheda elettorale, Valeria Alessandrini, Lega, sostenuta anche da Fratelli d'Italia e Forza Italia, Armida Gargani per Riconquistare l'Italia, Roberto Alcidi per il Movimento 5 Stelle

e Maria Elisabetta Mascio, appoggiata da Pd e Sinistra civica verde.

Ultimo aggiornamento: 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA