Sabato 18 Febbraio 2023, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 08:48

Palpeggiata ai glutei da un 26enne marocchino nel piazzale della stazione di Fontivegge a Perugia. È accaduto ad una studentessa di 16 anni. I fatti sono accaduti nel settembre 2021 mentre la giovane, in piazza Vittorio Veneto, stava aspettando l’autobus dopo l’uscita di scuola. Lo straniero è sotto processo davanti al tribunale collegiale di Perugia (presidente Lidia Brutti) con l’accusa di violenza sessuale aggravata. «L’ha sorpresa con un gesto repentino - si legge nel capo di imputazione - procurandole un significativo stato d’ansia e di timore per la propria incolumità». Subito dopo l’episodio la giovane ha raccontato tutto al controllore che ha rintracciato lo straniero al bar della stazione e lo ha «energicamente redarguito» al punto da farle chiedere scusa. Gli investigatori hanno rintracciato il maghrebino qualche minuto più tardi a bordo di un autobus sulla Trasimeno Ovest. «L’identificazione dell’autore del fatto - è scritto nell’ordinanza di convalida del fermo e di applicazione di misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - è avvenuta con certezza anche grazie al fatto che la ragazza ha potuto riconoscere l'indagato mentre era già all'interno della stazione dei carabinieri». Al processo in corso nella sede del tribubale penale in via XIV Settembre continuano ad essere sentiti i testimoni. L’imputato è difeso dall’avvocato Alberto Catalano mentre la pubblica accusa è rappresentata in aula dal sostituto procuratore Patrizia Mattei.