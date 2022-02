Seconda sconfitta consecutiva per la Ternana: la Cremonese passa al Liberati

TERNI - La Ternana tiene testa alla Cremonese, ma soccombe 2 a 1. E' l'11esima sconfitta in campionato. Ad un primo tempo in cui i lombardi giostrano meglio, corrisponde una ripresa più equilibrata dove la Cremonese ottiene i tre punti calciando, a favore di vento, da fuori. La prima conclusione è di Baez, destro a rientrare. Vantaggio messo in equilibrio da un colpo di testa di Mazzocchi. Bogdan costringe Carnesecchi alla respinta sul palo. A dieci minuti dal termine ci prova Gaetano che infila all'angolo di Iannarilli che, dopo un paio di parate importanti, sembra avere qualche responsabilità.

In pieno recupero Partipilo segna il gol del pareggio annullato per fuorigio dal Var.

TERNANA-CREMONESE 1-2

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Bogdan, Celli (27’ st Martella); Paghera (37’st Peralta), Proietti (37’ st Koutsoupias), Salzano; Partipilo, Pettinari (1’ st Capone), Furlan (15’ st Mazzocchi). A disp. Krapikas, Rovaglia, Capuano, Boben, Mazza. All: Lucarelli

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Meroni, Valeri (1’ st Crescenzi); Castagnetti, Fagioli (22’ st Rafia); Gondo (14’ st Zanimacchia), Gaetano, Baez; Ciofani (22’ st Di Carmine). A disp. Ciezkowki, Sarr, Fiordaliso, Casasola, Bartolomei, Politic, Okoli. All. Pecchia

ARBITRO: Giua di Olbia

RETI: st 14’ Baez, 16’ Mazzocchi, 35’ Gaetano

NOTE: Ammoniti Partipilo, Castagnetti, Fagioli, Baez, Salzano per gioco falloso. Angoli 3-6. Recupero tempo pt 0, st 4’