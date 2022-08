2 agosto, il Comune di Terni a Bologna nell’anniversario della strage

TERNI Martedì 2 agosto il Comune di Terni, rappresentato dall’assessore all’urbanistica, con il gonfalone scortato da agenti della Polizia Locale, parteciperà nel capoluogo emiliano alle commemorazioni per la strage di Bologna, per condividere il dolore per le vite stroncate e la condanna per quell’atto terroristico. L’attentato del 2 agosto 1980 sconvolse l’Italia intera, causando la morte di 85 persone, tra le quali il giovane ternano Sergio Secci.