Se n'è andato Gigi Proietti, un amico del festival narnese del cinema

NARNI Non aveva dimenticato la sua origine, che era umbra, anzi, narnese: il suo nonno era stato un ospite del brefotrofio Beata Lucia di Narni e da lì poi era andato per il mondo e per la verità sino a Porchiano del Monte dove aveva lavorato come contadino, mestiere imparato nelle tenute della Beata Lucia. Come si sa, le suore che gestivano quegli orfanotrofi, a Narni erano quelle del Cottolengo, erano solite mettere nomi eguali: a Narni tutti Proietti, a Napoli tutti Esposito, a Catania tutti Fiore e così via. Ma le radici ed il nome sono rimaste e lui, Gigi Proietti, ne era a perfetta conoscenza. Veniva spesso al festival “Narni, le Via del cinema” ed era solito ricordare le sue origini. E’ stato davvero un amico del Festival e soprattutto di Alberto Crespi, il curatore, e di Giuliano Montaldo che il festival l’aveva inventato e per questo era frequentemente l’ospite d’onore.Arguto com’era non mancava di rilasciare commenti sulla sua persona e sulla sua origine arrivando a fare supposizioni sempre allegre e leggere sulla sua genia.

