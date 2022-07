Domenica 17 Luglio 2022, 08:03

PERUGIA E’ stato un parto faticosissimo quello dei movimenti dei Dirigenti Scolastici delle scuole dell’Umbria. E l’attesa dei moltissimi presidi interessati è stata snervante. Per via della necessità di verificare gli incastri in entrata e in uscita la prima comunicazione ufficiale è arrivata poco dopo le 22 dell’ultimo giorno utile (il 15 luglio) ed ha riguardato la mobilità in ingresso. Poi è stato pubblicato il resto dei movimenti che al momento ha provocato un giro di 14 Dirigenti di cui 6 rientranti da fuori regione. Va detto che a bocce ferme le scuole che cambieranno preside, incluse quelle in reggenza, saranno almeno una trentina e sono le molte sedi che resteranno vacanti con la necessità della copertura con un doppio incarico. Sui movimenti ratificati ce ne sono da segnalare alcuni per l’importanza delle scuole e la carriera dei dirigenti. Alle superiori spicca la nomina di Fabrizio Bisciaio (terzo assoluto in campo nazionale nell’ultimo concorso) alla guida del Campus Da vinci di Umbertide dove raccoglie la pesantissima eredità di Franca Burzigotti. Bisciaio era incaricato all’IC di Gualdo Tadino. Da segnalare anche il passaggio di Maria Rita Marconi dall’Ipsia Cavour Marconi (che avrà il rientrante Michele Baldassarri) al liceo classico Jacopone da Todi lasciato libero da Guarente. Per la Marconi è un ritorno nella scuola dove ha insegnato. Cambio della guardia allo Spagna-Campani di Spoleto dove al posto di Iallorenzi arriva Rita Scagliola. Negli istituti comprensiv,i a Perugia c’è l’ingresso di Cristina Potenza all’IC 3 (San Paolo dove è andata in pensione Simonetta Zuccaccia) e il rientro in citta di Francesca Volpi (ex liceo Alessi) al Perugia 1 Morlacchi lasciato da Roberta Bertellini. Nel Ternano, detto dalla conferma di Fabrizio Canolla all’Ipsia Pertini, negli IC cambio della guardia al De Filis (entra Maria Pala Morelli) e all’Oberdan (entra Giuseppe Costanzo) mentre Cinzia Meatta è passata da Acquasparta al La Porta d Orte.

TRASFERITI IN REGIONE

Hanno ottenuto il trasferimento in 14 di cui 6 sono rientri da fuori regione e 8 movimenti interni alla regione. Ecco il dettaglio. Casucci Simone D.D Pieve Rose Città di Castello; Francesca Volpi I.C. Perugia 1 "F. Morlacchi" Perugia; Cristina Potenza I.C. Perugia 3 Perugia; Fabrizio Bisciaio I.I.S. "Leonardo Da Vinci" Umbertide; Maria Rita Marconi Liceo "Jacopone Da Todi" Todi; Angela Codignoni I.C. Gualdo Tadino; Monica Paparelli D.D. Magione; Michele Baldassarri I.C. Perugia 14; Andrea Agostini I.I.S. "Cavour-Marconi-Pascal" Perugia; Rita Scagliola I.I.S. "Spagna-Campani" Spoleto; Giuseppe Costanzo I.C. "G.Oberdan" Terni; Maria Paola Morelli I.C. A.De Filis Terni; Cinzia Meatta Ist. Omnicompr. R. Laporta Fabro; Beatrice Benedetto I.C. Acquasparta Maria. INTERREGIONALI

Rientrano da fuori regione in sei: Monica Paparelli (Sardegna), Michele Baldassarri (Veneto), Maria Paola Morelli (Lombardia), Andrea Agostini (Veneto), Rita Scagliola (Lombardia) e Maria Beatrice Benedetto (Emilia Romagna). In cinque hanno ottenuto il trasferimento in uscita interregionale: da Umbria a Lazio Paolo Fatiganti che lascia l’IC Cappelletti di Allerona, Carla Felli che era in servizio all’IC Gualdo Cattaneo e Giovanni Santulli che chiude l’esperienza alla DD 1 Circolo Matteotti Gubbio. Nelle Marche torna Laura Fagioli che erra in servizio presso la DD 2 Circolo Aldo Moro Gubbio. Esce anche Pasqualino Iallorenzi. CONFERME

Piccolo giallo nella lista delle conferme. Dei 61 dirigenti in scadenza di contratto ne sono stati confermati 48 ma tra questi ultimi non figura Giuseppina Boccuto del classico Mariotti che non è nemmeno tra i trasferiti. Refuso nella compilazione? Quasi certamente sì, fatto sta che dopo i precedenti burrascosi di due anni fa è davvero curioso se non beffardo come il refuso abbia riguardato proprio lei.