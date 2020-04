Terni, arrivano i soldi per la ristrutturazione energetica di due scuole

Ultimo aggiornamento: 20:11

Duecentodiecimila euro saranno a disposizione del comune di Terni per l’efficientamento energetico delle scuole elementari Battisti, in via Buonarroti e Falcone Borsellino, in via fratelli Cervi, al quartiere Italia.Alla scuola elementare Battisti, costruita nel 1963 con la destinazione d’uso di edificio scolastico, saranno sostituiti tutti gli infissi dei due piani dello stabile, alla Falcone Borsellino, una struttura più vecchia risalente agli anni Quaranta, oltre alla sostituzione di tutti gli infissi è in programma anche il rifacimento della copertura del tetto.I due interventi di efficientamento energetico dovranno prendere il via non oltre la metà del prossimo mese di settembre e terminare entro il 2020, questi i paletti voluti dal Ministero dell’Interno che ha finanziato i comuni italiani proprio per riqualificare, dal punto di vista del risparmio energetico, i loro patrimoni immobiliari, gli edifici di loro proprietà.L’ importo del contributo erogato è stato differenziato per fasce di popolazione e al comune di Terni sono toccati 210.000 euro. Il cinquanta per cento del finanziamento assegnato dal Ministero dell’Interno arriverà al Comune non appena prenderanno il via i lavori di sistemazione delle due scuole Battisti e Falcone-Borsellino, il saldo del rimanente cinquanta per cento appena si dimostrerà che i lavori sono terminati.