Giovedì 25 Agosto 2022, 08:28

Le poltrone dei capi sono tutte occupate. Con la nomina dei 17 reggenti, di fatto “superpresidi” avendo due istituti da gestire, tutte le 138 scuole umbre hanno infatti un dirigente scolastico. Il decreto firmato dal dirigente dell’Usr Sergio Repetto riguarda tredici scuole della provincia di Perugia e quattro di Terni. Quest’anno e non capitava da diverso tempo, non ci sono presidi in comproprietà alle superiori, solo tre Omnicomprensivi non molto grandi (Amelia, Cerreto e Magione) hanno un preside in condominio. La curiosità era dunque spostata sulle reggenze degli istituti comprensivi in particolare su Perugia 3 che comprende la storica media San Paolo. Bene, dopo il pensionamento di Simonetta Zuccaccia e la chiamata al ministero della designata Cristina Potenza, la gestione della scuola l’ha presa Stefania Moretti, titolare del liceo scientifico Galilei di Perugia. Alla Moretti tocca la palma di “supepreside” numero 1 visto che sarà a capo di 2.500 studenti (1.100 all’IC Perugia 3 e oltre 2.400 al Galilei) e di oltre 250 tra docenti e Ata. Come dire: impegno prestigioso e gravoso. Negli anni scorsi il superpreside è stato Silvio Improta (Capitini e Alessi e IC Perugia 11 in alternanza) che quest’anno invece guida solo la sua scuola di titolarità. Le assegnazioni delle reggenze sono state fatte secondo gli annunciati criteri di priorità tra cui: omogeneità del contesto territoriale, omogeneità con il grado della scuola di titolarità e, nell'ambito di questo, con l'indirizzo; minore complessità scolastica desumibile sulla base delle tabelle di complessità regionali per l'attribuzione dei compensi aggiuntivi; riconosciuta priorità al dirigente già titolare nella scuola divenuta sottodimensionata. Seguendo questa linea a molti dirigenti sono state assegnate due scuole dello stesso territorio. A Città di Castello Simone Casucci curerà tutto il primo ciclo: fresco titolare al secondo Circolo didattico Pieve Rose ha avuto anche il primo San Filippo. Filippo Pettinari, titolare alla media Alighieri di Città di Castello sarà reggente al vicino IC S. Giustino. Le due Direzioni Didattiche di circolo a Gubbio sono andate, rispettivamente, a Francesca Pinna (titolare alla media Mastrogiorgio) la Matteotti e la Moro a Mariella Marinangeli (titolare al Mazzatinti). Daniele Gambacorta, titolare Corciano, ha avuto l’IC Panicale-Piegaro-Paciano. Detto della Moretti all’IC Perugia 3, nel Perugino la titolare del liceo di Betto Rossella Magherini ha avuto anche l’Omnicomprensivo di Magione; Fabio Gallina, altro superpreside di lungo corso che é titolare dell’IC Perugia 5, è stato confermato reggente a Valfabbrica. Conferma all’IC per Ciechi di Assisi di Francesca Alunni che è titolare al liceo Properzio sempre ad Assisi.

A Foligno la scuola lasciata libera dalla Paladino quest’anno sarà diretta da Federica Ferretti titolare, sempre a Foligno, dell’ITE Scarpellini. Il Comprensivo di Gualdo Cattaneo è stato affidato a Maria Cristina Rosi, anche lei esperta in reggenze, titolare a Montefalco Castel Ritaldi. A Todi accoppiata per Silvana Raggetti che alla sua Direzione Didattica aggiungerà il comprensivo di Massa Martana. Massimo Fioroni, preside titolare all’IC Spoleto 1, ha avuto in reggenza l’Omnicomprensivo di Cerreto e Sellano. A Terni l’IC Cappelletti è stato assegnato ad Antonella Meatta (titolare a Orvieto Baschi). Le due scuole con presidenza libera per il comando al Miur di Giuseppe Costanzo e Maria Beatrice Benedetto sono andate in reggenza. A Barbara Margheriti (titolare alla Da Vinci – Nucula) l’IC Oberdan e sarà lei la suprepreside ternana visto che ai suoi oltre 900 studenti del Nucula ne aggiungerà oltre 600 dell’Oberdan. Enrico Pasero, preside alla Cocchi di Todi, ha avuto la reggenza dell’IC Acquasparta