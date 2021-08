Giovedì 26 Agosto 2021, 08:20

PERUGIA Hanno un nome e una sede i 10 “superpresidi” dell’Umbria che quest’anno gestiranno due scuole. Il decreto firmato da Antonella Iunti conferma la presenza tra i reggenti di due figure storiche che da anni sono abituati ad avere 2 scuole: Fabia Gallina, titolare all’IC Perugia 5, è stato confermato reggente all’IC Valfabbrica e gestirà circa 1300 studenti. Silvio Improta, che in caso di necessità avrebbe potuto riprendere l’Alessi o anche il Volta, è stato invece nominato reggente all’IC Perugia 11 che ha già avuto alcuni anni fa. Improta, tra l’Itet Capitini, dove è titolare ed è stato rinnovato per altri tre anni, e il Perugia 11 sarà un “superpreside” da 2.300 studenti. Sulla polemica arrivata anche in consiglio comunale di Perugia per la mancata concessione della proroga alla dirigente Nivella Falaschi (trattamento generalizzato visto che nessuna deroga è stata concessa ai presidi in età di pensione), Improta non ha ritenuto di pronunciarsi. «Dico solo che torno volentieri in una delle scuole più importanti della città - ha commentato - – dove ritroverò validi docenti che ho già conosciuto. Ci sarà da lavorare alla soluzione di problemi che come in tutte le scuole non mancano mai ma lo faremo con dedizione ed entusiasmo».

Questi tutti gli abbinamenti. La DD 2 Circolo di Città di Castello è stata assegnata a Simone Casucci che è titolare all’IC Panicale Piegaro; alla DD 1 Circolo Città di Castello “S.Filippo” Stefania Migliorucci titolare all’IC Trestina; alla DD "Rosselli Rasetti" di Castiglione del Lago nominata Eleonora Tesei titolare all’Omnicomprensivo “Roselli-Rasetti”; all’Omnicomprensivo “Mazzini" di Magione nominato Giuseppe Costanzo titolare all’IC Birago di Passignano; all’IC Perugia 11 (Madonna Alta) Silvio Improta titolare all’Itet Capitini; all’IC San Giustino "L. Da Vinci" ci sarà Filippo Pettinari titolare alla Scuola Media Alighieri-Pascoli di Città di Castello; all’IC Valfabbrica "S.Benedetto" nominato Fabio Gallina titolare all’IC Perugia 5; all’Omnicomprensivo Cerreto di Spoleto-Sellano Massimo Fioroni titolare all’IC Spoleto 1; all’IC "A.Ciuffelli” Massa Martana nominata Silvana Raggetti titolare alla DD Todi; all’IC per Ciechi Assisi nominata Francesca Alunni titolare al Liceo Properzio di Assisi.

PALADINO NEL LAZIO

Curiosità. Laura Carmen Paladino, la ex preside contestata dell’Alessi Perugia che è titolare all’IC Foligno 3 ma che non ha esercitato, anche quest’anno sarà sostituita da una reggente. Nell’interpello pubblicato dalla Iunti si legge infatti che l’incarico aggiuntivo di reggenza all’IC Foligno 3 è necessario “in considerazione dell’assegnazione presso altra istituzione scolastica della Regione Lazio, così come da D.D. n. 848 del 23.08.2021, del Dirigente scolastico titolare”. Di quale istituzione scolastica si tratti non è specificato, probabilmente non è un incarico di presidenza ma un comando nello stesso Usr del Lazio più probabilmente in uno dei 5 uffici territoriali laziali. Per l’IC Foligno 3 è probabile che venga confermata la reggenza a Simona Lazzari titolare presso l’Istituto tecnico tecnologico “Leonardo da Vinci” di Foligno. UMBRI IN VENETO

Verona, Venezia, Padova, Rovigo, sono queste le province di destinazione degli otto neo dirigenti scolastici che inizieranno la carriera in Veneto. A nessuno è toccata la presidenza di Cortina d’Ampezzo che nessuno ha scelto nemmeno tra i locali. Tutti sono andati in istituti comprensivi tranne Stefano Finori che ha avuto il Cpia di Padova. Questi gli abbinamenti: Leonardo Deplanu Ic Camposampiero (Padova), Francesca Nencioni Ic Verona 18 Veronetta Porto (Verona), Giosue' Rosini IC Nogara (Verona), Francesca Tantucci IC Veronella Zimella (Verona), Stefano Finori Cpia di Padova, Michele Baldassarri IC Adria 1 (Rovigo), Isa Settembrini IC “Barbarani” Minerbe (Verona), Giovanna Ridente IC Cavallino Treporti (Venezia).