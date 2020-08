PERUGIA - Consigli di istituto, collegio docenti, consigli di classe? Attività quasi accessorie. C’è molto dell’altro nei compiti del dirigente scolastico, che una volta era il primo dei docenti e oggi è invece il manager di una delle oltre ottomila sedi periferiche dell’azienda scuola italiana. L’azienda scuola che sta per riaprire ormai da mesi chiede ai manager periferici una serie di adempimenti che molto hanno a che fare con l’aspetto sanitario, infrastrutturale, burocratico e poco con quello didattico. E allora i presidi, che trovano difficoltà a nominare i referenti Covid-19 e ammaestrati da alcuni casi nazionali con colleghi destinatari di “diffide” a riaprire la loro scuola senza la massima sicurezza, si tutelano anche cercando al di fuori della scuola nuove figure professionali al di là di quelle già previste. Tra le prime, ma non sarà certo l’unica, si è mossa la dirigente del liceo Pieralli di Perugia, Simona Zuccaccia, che con una determina si è assicurata un «servizio di consulenza per la gestione del rischio da Covid-19 e per lo svolgimento dell’attività di formazione rivolta sia al personale della scuola che agli alunni». E’ un servizio aggiuntivo che la società di consulenza che già ha assunto la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione ha offerto come integrazione delle attività già garantite. In pratica la società si interesserà della stesura dei protocolli Covid-19 per l’avvio dell’a.s. 20/21; individuazione delle soluzioni tecniche che danno concreta realizzazione ai contenuti di prevenzione del protocollo Covid-19; aggiornamento del Dvr in relazione alla presenza del rischio Covid-19; attività di formazione rivolta sia al personale della scuola che agli alunni.

PIANO SCREENING

In queste ore i dirigenti scolastici, sempre in ossequio più alla loro attività di manager che di organizzatori della didattica, hanno trasmesso alle Asl gli elenchi dei docenti e non docenti che si sottoporranno volontariamente al test sierologico per la ricerca di anticorpi specifici del virus SARS-CoV-2. Come avevamo annunciato nei giorni scorsi, ieri l’assessore alla Sanità della Regione, Luca Coletto, ha pubblicato il calendario completo dello screening con gli orari e i luoghi dei prelievi (se ne prevedono circa 16mila) nei dodici distretti in cui sono divise le Asl. Queste le sedi presso le quali i lavoratori della scuola dovranno recarsi per il prelievo con il pungidito e l’eventuale successivo tampone in caso di positività di anticorpi. Distretto Perugia: Perugia Poliambulatorio P.le Europa, CdS P.S.Giovanni via Cestellini (Apogeo); Distretto Assisano Bastia: palazzo della Salute di Bastia, piazza del Tabacchificio; Distretto Media Valle del Tevere: Cds Marsciano (Ambulatorio) via Piccolotti, CdS Todi (Ambulatorio) via Matteotti; Distretto Trasimeno: CdS Panicale via Belvedere; Distretto Alto Chiascio: Gubbio, sede Centrale Operativa Protezione Civile via della Piaggiola, Gualdo Tadino CdS (sala attesa CUP - amb. AFT) piazzale Giardini; Distretto Alto Tevere: Città di Castello CdS via Vasari, CdS Umbertide via Largo Cimabue; Distretto Spoleto: ambulatorio Via Manna; Distretto Valnerina: Cascia piazzale Leone XXIII c/o Camper parcheggiato; Norcia P.O Norcia c/o camper parcheggiato; Distretto Terni Amb. Continuità Assist. viale Trento; Distretto Foligno: Sede della Croce Bianca in via Campo Senago 2; Distretto Orvieto: CdS Fabro Scalo, Orvieto Centro Operativo Comunale Protezione Civile Loc. Bardano; Distretto Narni Amelia CdS Amelia via I Maggio, CdS Narni Scalo in Strada Statale 3.

