TERNI Due casi di positività a Sangemini dove due maestre della scuola primaria sono risultate positive. Mentre finiscono in isolamento due intere classi della scuola primaria Donatelli di Terni dopo il caso di un alunno che si era sottoposto al tampone e risultato positivo lunedì scorso 5 ottobre. In quarantena finiscono così 30 bambini e quattro maestre. I genitori dei bambini della scuola di Terni hanno chiesto un incontro alla direzione scolastica per avere chiarimenti visto che alla base di tutto ci sarebbe la decisione di aver unito due classi per mancanza di un docente. Una scelta che contrasterebbe il divieto di smistamento degli alunni in altre classi in caso di mancanza di un insegnante al fine di promiscuità e sovraffollamento. Da qui la richiesta di chiarimento avanzata da alcuni genitori che non sarebbero stati informati del fatto che le due classi fossero state riunite. La ricostruzione della vicenda parte da martedì 29 settembre, quello che viene ritenuto il giorno del «contatto». I due gruppi di 15 e 10 bambini che appartenevano alla medesima classe nel precedente anno scolastico, erano stati divisi alla riapertura delle lezioni lo scorso mese di settembre proprio per garantire il rispetto del distanziamento ed evitare il sovraffollamento. Una semplice ora di lezione con i due gruppi riuniti, nonostante i bambini abbiano sempre tenuto indossata la mascherina, ha scatenato il tutto. Il sabato successivo 3 ottobre uno degli alunni deve sottoporsi a tampone per un caso di positività riscontrato in famiglia. Lunedì 5 ottobre arriva l’esito del test molecolare che conferma la positività del bambino. Martedì 6 ottobre vengono contattati tutti i genitori delle due classi per isolamento e tamponi. Il primo test è risultato per fortuna negativo ma tutti i bambini, compresi familiari e maestre, dovranno restare in isolamento fino al 13 ottobre ed aspettare l’esito del secondo tampone. E la scuola dovrà fare a meno per almeno un’altra settimana di ben quattro maestre. A San Gemini invece già da ieri mattina la classe delle due maestre risultate positive è stata posta in isolamento. Dalle parole del sindaco Luciano Clementella emerge tutta la preoccupazione alla luce del recente aumento dei contagi, anche e soprattutto nelle scuole: «La situazione desta preoccupazione, speriamo che i casi non evolvano ma la tendenza purtroppo è chiara. Lo vediamo un po’ in tutte le scuole. E’ un problema che possiamo solo cercare di affrontare meglio che possiamo». Primo giro di tamponi per fortuna tutti negativi nelle classi degli istituti ternani posti fin qui in isolamento e cioè al Liceo Galilei, all’Istituto tecnico tecnologico Allievi-Sangallo e al Casagrande-Cesi. Si attende naturalmente l’esito del secondo tampone. Tanti i casi sospetti nelle altre scuole della città che vengono monitorate dalle autorità sanitarie.

