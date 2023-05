Scuole chiuse sabato a Terni per il Giro d'Italia, il sindaco ha firmato l'ordinanza

Mercoledì 10 Maggio 2023, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 19:03







Scuole e asili chiusi sabato a Terni per il Giro d'Italia. Il sindaco Latini ha firmato oggi pomeriggio l'ordinanza con la quale vengono sospese le attività didattiche. Il provvedimento si è reso necessario in considerazione del fatto che la partenza della tappa del Giro d'Italia dalla città ha determinato modifiche alla circolazione stradale significative, che coinvolgono varie strade e vie del territorio comunale, con conseguenti problematiche per lo spostamento delle persone sia con mezzi privati che pubblici, valutato anche che non potranno essere garantiti i servizi di polizia locale per l'accesso e il deflusso dei bambini, alunni e studenti alle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale e che molte scuole sono comunque chiuse per l'allestimento dei seggi elettoriali.