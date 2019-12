Per le scuole 34 milioni, ecco l'elenco di tutti gli interventi previsti dalla Regione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La firma l’ha messa martedì mattina l’assessore regionale Paola Agabiti: un pacchetto di 34 milioni e 400mila di euro di finanziamento da Cassa Depositi e Prestiti per costruzione, ristrutturazione, adeguamento sismico, efficientamento energetico delle scuole umbre. In tutto 67 istituti. Funzionerà così: i fondi saranno erogati da Cdp a Comuni e Province tramite la concessione di mutui alla Regione e gli interessi saranno a carico dello Stato. Il meccanismo è frutto di un’intesa tra due ministeri, Istruzione ed Economia, e Banca europea degli investimenti. «Un passo avanti per una serie di aspetti che concorrono alla qualità didattica ed al miglioramento del benessere di studenti, educatori, e di tutto il personale opera nelle scuole», spiega l’assessore Agabiti (foto ndr).è per il nuovo edificio del liceo Scientifico Alessi a Perugia: 4 milioni. Invece per il miglioramento dell’edificio - sottoposto a vincono - della Primaria “Montessori Ciabatti” è previsto un finanziamento da 2 milioni e 900mila euro. Due milioni vanno per l’adeguamento sismico dell’Istituto tecnico Allievi Sangallo di Terni, considerato tra i più urgenti. Poco di più: 2 milioni e 260mila euro serviranno per lo stesso tipo d’intervento alla primaria Aldo Moro di Gubbio. E ben 2 milioni e 700mila euro serviranno per costruire la nuova scuola a Tavernelle di Panicale.. Città di Castello è il Comune con le situazioni più gravi: c’è la scuola Montedoro (670mila euro), la Primaria di Trestina (1.3 milioni), la Tina (1,2 milioni), le primarie Userna (680mila euro) e San Filippo (895mila euro) e il polo dell’Infanzia San Pio (684mila euro). Poi la Media di Spina a Marsciano (437mila euro), la Leonardi a Spoleto per cui sono previsti addirittura 3 milioni), la Primaria di Madonna del Ponte a Gubbio (415mila euro), la Montessori a Perugia (un milione e 480mila eutro) e la Primaria Cipolleto di Gubbio (657mila euro). Ancora nell’elenco: il plesso di Pietrafitta (un milione e 900mila euro), quello di Castel Giorgio (678mila euro), la Primaria di Ficulle (998mila euro), la materna di Allerona (850mila euro) e il polo dell’infanzia della Pieve (390mila euro).: dai 350mila euro - più altri 38mila - per il miglioramento del Liceo Scientifico di Città della Pieve ai 14mila per l’istituto professionale di Gualdo Tadino. A Perugia ci sono i fondi per il Volta (12.800 euro), il Giordano Bruno (51mila euro), il liceo Alessi (76mila euro), il Mariotti (47mila euro per la sede in Piazza San Paolo e 50mila per la sede di via degli Sciri), per il Di Betto (31mila euro nell’edificio principale e 27mila per i laboratori), il Pieralli (51mila euro) e l’Ipsia Cavour (52mila euro). Poi i fondi per l’istituto Da Vinci di Umbertide (un milione 400mila euro). Per Foligno figurano nell’elenco lo Scarpellini (62mila euro), la ex palestra (7.900 euro) e i laboratori (1500 euro) dell’istituto Da Vinci in via Marconi, l’istituto Orfini (60mila euro), il liceo classico Frezzi (32mila euro) e il liceo scientifico Marconi: 16mila euro più 51mila per la sede distaccata, per l’istituto magistrale 25mila e un altro finanziamento da 19mila euro. A Spoleto per l’alberghiero 34mila euro e altri 41mila euro per l’istituto tecnico nella sede di via Visso più 17mila per quella di piazza Carducci e 14mila per la struttura di piazza Xx Settembre. Ancora: il Ciuffelli di Todi (73mila euro di cui 22 per la palestra e altri 35mila per via Cesia) e il liceo Jacopone (26mila euro); il liceo Mazzatinti di Gubbio (49mila euro), l’istituto Cassata-Gattapone (52mila); l’istituto Rosselli di Castiglione (46mila euro) e l’istituto Patrizi-Baldelli di Castello (38mila euro). Per la città di Assisi: il liceo Properzio (32mila euro), l’alberghiero (65mila euro in due finanziamenti distinti) e l’istituto tecnico di Santa Maria degli Angeli (39mila euro). Altri 50mila per l’istituto di Nocera, 26mila per le scuole di Cascia, 27mila per l’istituto tecnico di Bastia, 39mila per le scuole di Magione, 240mila euro per l’istituto Majorana di Orvieto. E per il certificato antincendi all’Ipsia di Terni 700mila euro.