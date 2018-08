di Remo Gasperini

PERUGIA - Ottocento assunzioni a tempo indeterminato è il contingente assegnato alla scuola umbra, tra docenti e Ata, per l’avvio del prossimo anno scolastico. Un bel pacchetto che consentirà in particolare a 655 docenti in possesso di abilitazione di compiere il passo decisivo dagli incarichi a termine al ruolo che significa l’agognata stabilizzazione.

Le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente con decorrenza 1 settembre 2018 si svolgeranno presumibilmente, ha comunicato l’Usr, a partire da lunedì prossimo 6 agosto con inizio dalle nomine in ruolo per il sostegno. All’Umbria sono stati concessi 85 posti per la scuola di Infanzia (72 a Perugia e 13 a Terni) cui si aggiungono 3 posti di sostegno a Perugia.

Per la scuola Primaria il contingente approvato prevede 61 assunzione a Perugia (più 6 di sostegno) e 18 a Terni (più e di sostegno. Per la scuola secondaria di primo grado nel complesso i contatti a tempo indeterminato saranno 148 di cui 97 a Perugia e 51 a Terni con ulteriori 18 posti per il sostegno nel capoluogo a Perugia e 16 a Terni. Per le scuole medie il contingente più alto è stato previsto per la classe di concorso A022 Italiano, stria, ed. civica e geografia con 24 posti a Perugia e 27 a Terni; seguono le classi di concorso A028 Matematica e scienze con 15 a Perugia e 6 a Terni, e A049 Scienze motorie. Buona la disponibilità anche di posti per l’insegnamento di lingue che sono 23 nel complesso regionale.

Alle Secondarie di II grado 200 posti sono disponibili in provincia di Perugia mentre 88 sono in quella di Terni. I contingenti più alto assegnato alle superiori di Perugia riguarda le Scienze Motorie (16), Scienze tecnologiche e meccaniche (11 docenti curricolari e 13 di laboratorio), lingua straniera - inglese con 17 posti. Per le scuole del Ternano in testa ci sono le discipline letterarie con 8 posti, seguono Matematica (5) e Matematica e fisica (4). Nel complesso alle superiori c’è disponibilità regionale di 9 posti per il sostegno.

A proposito di sostegno, è bene sottolineare che questi

Capitolo Ata.

Mentre per i docenti lo scostamento tra i posti disponibili e quelli autorizzati è minimo, 661 contro 655, per gli Ata il gap è più marcato ed è pari al 50%. Delle 296 disponibilità ne sono state concesse 150.

In particolare per i Dirigenti Scolastici Amministrativi, i Dsga ovvero quelli chiamati per decenni Segretari, a fronte di 40 disponibilità sono stati concessi 13 posti. Ma il paradosso è che fin quando non va in porto il concorso che il neo ministro Bussetti ha detto di vuole pubblicare prima possibile (dovrebbe mettere in palio 1.700 posti), anche qui in Umbria non ci sono figure professionali abilitate per coprire le disponibilità, infatti ogni anno i Dsga di ruolo che hanno già una sede debbono accollarsi reggenze, oppure i posti liberi vengono assegnati agli assistenti amministrativi laureati che danno la disponibilità.

I posti del contingente per Assistenti Amministrativi sono 40 sui 55 disponibili; gli aiutanti tecnici 8 (su 17), i collaboratori scolastici 48 (su 98) e ancora un guardarobiere ( ne servirebbero 5) e un cuoco (ne servirebbero 7). Intanto per gli Ata in servizio scade oggi il termine per la domanda per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Venerdì 3 Agosto 2018



