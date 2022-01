Scuola, ad Arrone il rientro in classe solo col tracciamento

ARRONE Rientro in classe con tracciamento, ad Arrone. Dove il sindaco Fabio Di Gioia non rende la vita facile a Omicron. E dove si torna a scuola per la prima volta in presenza, dopo la pausa natalizia e dopo che Di Gioia aveva disposto di procedere con la didattica a distanza dal 10 al 15 gennaio. L’andamento dei contagi lo preoccupava: sempre in crescita fino a raggiungere il picco di 145 casi. Poi il calo, stabile da tre giorni. Ma non basta. Di Gioia non si fida. Riapre tutto ma gradualmente, oggi la scuola dell’infanzia e la primaria, domani la secondaria di primo grado. “Con la possibilità di effettuare un tampone in entrata presso la palestra, gratuitamente, su base facoltativa” – chiarisce. Un’ iniziativa che va incontro alla necessità delle famiglie di far vivere serenamente un momento così importante ai propri figli: il ritorno tra i banchi di scuola. Che non si possono concedere il lusso di stare di nuovo a casa per assistere i ragazzi in Dad. «La strada che stiamo percorrendo è quella della prudenza - ricorda Di Gioia - e perché l’anno scolastico possa ripartire nel migliore dei modi, stiamo offrendo la possibilità ai ragazzi di effettuare un tampone. Lo screening in farmacia ha la sua efficacia ma un test a ridosso delle lezioni può facilitare le procedure di sorveglianza. Scovare un positivo e isolarlo prima di entrare in aula e non dopo, rende tutto più semplice e fa il punto sulla situazione epidemiologica». In campo, ad Arrone, scende anche l’associazione di volontariato “I Pagliacci”. Con Franchino, il pupazzo che Alessandro Rossi (presidente de “I Pagliacci”) ha portato con sé in una seduta vaccinale pediatrica in via Bramante, per ridere e scherzare con i più piccini, quelli nella fascia d’età 5-11. Da oggi sta lì, in palestra, in una delle due postazioni per i tamponi. I bambini e i ragazzi di Arrone che ancora non si sono potuti vaccinare, per le difficoltà incontrate a prenotarsi, faranno la sua conoscenza. E lo rivedranno molto presto: domenica prossima a Terni. La proposta del sindaco Fabio Di Gioia, di organizzare un Vaccine day pediatrico dedicato alla popolazione residente nei comuni della Valnerina, è passata. Con il sostegno del commissario all’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, l’ok del direttore dell’Azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, e con la collaborazione del coordinatore del Distretto sanitario, Stefano Federici, domenica 23 gennaio, dalle ore 8,30 alle 13,30, Franchino sarà in via Annio Floriano, presso il centro di salute Tacito. Lì gli under 12 residenti ad Arrone, Ferentillo, Montefranco e Polino, potranno essere arruolati dalla più grande campagna d’immunizzazione della storia.