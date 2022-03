Terni, scuola e solidarietà: gli studenti del Casagrande-Cesi cucinano per raccogliere fondi

“Cibo gusto e salute”, è il titolo del convegno in programma al Casagrande-Cesi per il 16 marzo. L’evento è organizzato dalla scuola di largo Paoluzzi in collaborazione con la sezione ternana della lega contro il cancro, l’occasione è offerta dalla settimana nazionale per la prevenzione oncologica.

Preso l’auditorium Falcone Borsellino, a partire dalle 9.30, si alterneranno tanti relatori che prenderanno in esame un particolare aspetto del rapporto tra uomo e cibo, cibo e salute, cibo e prevenzione delle malattie. Al termine del convegno gli intervenuti potranno partecipare al pranzo ideato e preparato dagli studenti del professionale Casagrande. Il ricavato verrà donato alla sezione ternana della Lilt.

Ad aprire il convegno Luigia Chirico, presidente Lillt Terni, che parlerà dell’importanza della prevenzione in oncologia, a seguire Valentina Luzi, psicologa, affronterà il tema dei risvolti psicologici di un corretto stile di vita; Emiliano Catozzi spiegherà come lo sport possa essere un integratore per un corretto stile di vita. Cibo come elemento emozionale e di piacere sarà l’argomento che tratterà Gabriele Chieruzzi, professore del Casagrande. Attività motoria e sportiva come prevenzione e terapia sarà invece il tema dell’intervento di Emanuela Rossini.