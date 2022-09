Martedì 13 Settembre 2022, 08:28

TERNI Si riparte. Nuovo inizio d'anno scolastico, con una nuova distribuzione degli alunni delle scuole superiori nelle varie sedi cittadine. L'istituto Casagrande Cesi si stringe un po' nel proprio edificio di largo Paolucci, realizzando una nuova aula, e trova ospitalità nel vicino liceo artistico Metelli che fornirà due aule. In questo modo verranno liberati alcuni spazi nella sede dell'ex Bosco che serviranno al liceo delle scienze umane Angeloni, che già occupa parte della costruzione insieme al Casagrande-Cesi. All'ex Bosco convivono due scuole: l'Angeloni ed il Casagrande Cesi.

E' previsto per l'inizio nuovo anno solare, dopo il ritorno a scuola dalla vacanze natalizie, il trasferimento di alcune classi del Casagrande-Cesi nella sede dell'ex Gil che un tempo ospitava l'istituto d'arte Metelli, in piazza Briccialdi. La costruzione è stata rimessa a nuovo, gli impianti adeguati alle nuove normativa antincendio e antisismiche.

Buone nuove anche per il liceo scientifico Galileo Galilei. E' stata rinnovata la convenzione con l'istituto Leonino che, come già accadeva lo scorso anno, ospiterà alcune classi del liceo scientifico ternano, anche per il classico Tacito ci sarà l'opportunità di utilizzare alcune aule nella vicina sede della scuola elementare Anita Garibaldi. La convenzione non è stata ancora firmata, ma non sembrano esserci problemi. «Anche per la logistica delle scuole di Orvieto è tutto sotto controllo», spiega Laura Pernazza presidente della provincia di Terni, l'ente a cui spetta il compito di supervisionare le sedi delle scuole superiori. La presidente si dichiara molto soddisfatta perché tra breve le scuole superiori ternane saranno tutte a norma; elenca poi i concorsi di progettazione, per cui è già uscito il bando, tra cui quello che riguarda la fonderia della scuola Allievi-Sangallo, l'istituto tecnico tecnologico di via Battisti, quella fonderia per tutti gli anni Sessanta e Settanta è stata utilizzata anche dall'Acciaieria per piccoli lavori.

«L'intento è quello di poter rimettere in piedi la fonderia e farla riutilizzare dagli studenti», spiega la presidente Pernazza. Altro concorso di progettazione che potrebbe riguardare il Casagrande Cesi è quello sul Globus Tenda, di proprietà della Provincia. Tutta l'area, risistemata e bonificata, potrebbe fornire spazi utili sia per le attività sportive che per quelle culturali.

Se per le superiori il calo demografico non è ancora un problema, la diminuzione delle nascite si fa sentire in maniera forte, alle elementari. «In alcune scuole si sono potute formare le prime classi solo per l'arrivo dei bambini ucraini», ricorda Tiziana De Angelis consigliera comunale del Pd. Per l'elementare di Campitello questi arrivi non hanno funzionato, non è bastato nemmeno questo. Non si è formata la prima classe anche se la scuola si trova in un quartiere densamente popolato da giovani coppie ed il comune di Terni ha stanziato un milione di euro per restaurare l'edificio. «Il problema non è solo della scuola elementare, ma di tutto il quartiere che si trova in uno stato di abbandono e degrado. Ci sono i giardini diventati inaccessibili, gli spazi verdi incolti. Insomma la gente scappa invece di essere invitata ad utilizzare la scuola», dice Ancora Tiziana De Agelis che sulla scuola elementare di Campitello ha fatto numerose interrogazioni in consiglio comunale.