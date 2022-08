Domenica 21 Agosto 2022, 11:00

Mentre quattro nuovi dirigenti scolastici (Severi, Trovato, Dongiovanni e Ruscitti) sono stati nominati in queste ore, altri tre (Potenza, Costanzo e Benedetto), appena ottenuto il trasferimento lasciano il posto per il comando presso l’amministrazione centrale di Roma, ovvero il ministero. Queste le novità che aggiungono un giro di valzer alla collocazione dei presidi nelle scuole della regione che dal prossimo 1 settembre avranno ben 17 reggenze, il record degli ultimi anni.

NUOVE NOMINE

C’è un solo umbro, perugino per l’esattezza, tra i nuovi quattro dirigenti nominati in ruolo dalla graduatoria dell’ultimo concorso per presidi: é Luca Severi, docente presso l’IC Perugia 2 (lettere alla scuola media Foscolo), nominato all’IC Birago di Passignano. Severi, il primo tra i nove umbri non vincitori ma idonei, ha potuto scegliere grazie al decreto che ha stabilito l’entrata in ruolo di 361 presidi. Gli altri nominati sono Francesco Trovato (arriva dalla Sicilia) al Liceo Plinio il Giovane di Città di Castello; Luigina Dongiovanni (pugliese) alla DD S. Martino di Gubbio e Paola Ruscitti (abruzzese) alla DD Rasetti di Castiglione del Lago.

AL MINISTERO

Sono quattro le presidenze che pur avendo un titolare saranno assegnate in reggenza essendo il titolare “in assegnazione presso altra sede/regione”, come si legge nel decreto firmato dal dirigente dell’Usr Sergio Repetto. L’IC Foligno 3 è in reggenza da anni essendo fuori sede la titolare Laura Carmen Paladino; le altre tre sedi sono invece state liberate per incarichi ministeriali avuti dai neo titolari. Cristina Potenza, dopo tre anni all’IC Perugia 14, aveva ottenuto il trasferimento nella storica S. Paolo di Perugia (Ic Perugia 3) lasciata libera dal pensionamento di Simonetta Zuccaccia ma il prossimo 1 settembre non prenderà servizio nella scuola perugina essendo stata comandata al Ministero. Stessa cosa per Giuseppe Costanzo che aveva ottenuto il trasferimento dalla Birago Passignano all’IC Oberdan di Terni dove non andrà perché destinato al Miur di Roma. Infine di passaggio all’IC Acquasparta Maria Beatrice Benedetto arrivata al posto di Cinzia Meatta dall’Emilia Romagna ma subito comandata al Miur. Le assegnazioni al ministero di norma hanno durata triennale e non fanno perdere la titolarità della presidenza, dunque per le scuole lasciate momentaneamente libere dai titolari si annunciano tre anni di reggenza. RECORD REGGENZE

Sembra essere tornasti agli anni pre concorso, quando non c’erano presidi di ruolo e le reggenze fioccavano a grappoli. Il prossimo 1 settembre saranno 17 i “superpresidi” che dovranno gestire due scuole: la loro e quella che l’Ufficio Scolastico assegnerà (a domanda o d’ufficio se non ci sono richieste) per coprire sedi vacanti, sottodimensionate o libere per trasferimento del titolare. Queste le sedi per le quali i dirigenti potranno fare domanda entro lunedì 22 agosto: D.D. S.Filippo 1 Circ. Città di Castello, I.C. San Giustino "L. da Vinci", Scuola Primo grado "G. Mazzini" Magione, D.D. 2 Circ. "A. Moro" Gubbio, I.C. Perugia 3, I.C. Foligno 3, I.C. "S. Benedetto” Valfabbrica, I.O. Cerreto Di Spoleto-Sellano, I.C. "A. Ciuffelli "Massa Martana, I.C. per Ciechi Assisi, I.C. Panicale-Piegaro-Paciano, I.C. Gualdo Cattaneo, D.D. 1 Circ. "Matteotti" Gubbio, I.C. "M.Cappelletti" Terni, I.O. Amelia, I.C. "G.Oberdan" Terni, I.C. Acquasparta.