Giovedì 11 Gennaio 2024, 07:00

PERUGIA - Stop alla preparazione e conservazione dei cibi. Momentaneo, ma importantissimo per ripristinare (e certificare di averlo fatto) le migliori condizioni per riprendere a svolgere quel tipo di attività. Questi, secondo quanto si apprende, sarebbero i primi provvedimenti presi a seguito del caso dei venti bambini della scuola elementare di Pianello rimasti intossicati nella giornata di lunedì dopo aver mangiato per pranzo le lasagne preparate da un’attività commerciale della zona.

Gli accertamenti condotti dagli esperti della sicurezza alimentare del Dipartimento di prevenzione della Usl sono ancora in corso, anche se in fase di completamento, ma intanto si è inevitabilmente reso necessario al momento bloccare quella che viene considerata una fonte di rischio. Non tanto, evidentemente, per quanto riguarda la qualità dei prodotti utilizzati ma molto più probabilmente sotto il profilo della preparazione e della conservazione.

Il motivo è presto detto, anche se è importante ribadire ancora una volta come gli accertamenti non siano del tutto terminati. Anzitutto il fatto che i piccoli alunni di quarta e quinta elementare della scuola di Pianello, che il lunedì si fermano a pranzo a scuola perché hanno un’estensione dell’orario legata all’attività motoria, hanno sostanzialmente riportato sintomi non molto gravi (solo una bambina al pronto soccorso di Branca e dimessa quasi subito) e neanche tutti, visto che almeno un’altra decina di bambini non ha avuto nulla. In secondo luogo non sarebbero state registrate altre forme di intossicazione alimentare nella zona, elementi dunque che lasciano pensare come la criticità possa annidarsi proprio in qualche errore nella preparazione e conservazione.

Da ricordare inoltre come il pranzo del lunedì è frutto di un accordo tra i genitori e l’attività commerciale, visto che il Comune alla scuola di Pianello non fornisce alcun tipo di servizio mensa.