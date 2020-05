Maturità, le ansie degli studenti ternani: «Troppi cambiamenti a pochi giorni dall'esame»

TERNI A distanza di poco più di un mese dall’inizio dell’esame di Stato, l’unica certezza è la data, il 17 giugno, e l’orario, le 8 e 30. Poi, solo tanta confusione. E’ di ieri la nuova bozza dell’ordinanza del Ministero sulle modalità e l’articolazione dell’esame di quest’anno, in tempo di Covid 19. La prima novità che salta agli occhi è l’ipotesi di un elaborato che il candidato, in luogo della seconda prova scritta, dovrà presentare entro il 13 giugno su un argomento a lui assegnato, entro il 1 giugno, dal docente della materia di indirizzo. L’altra novità consiste nel fatto che gli studenti dovranno relazionare, durante la prova in presenza, che durerà un ora, su un testo letterario oggetto di studio del quinto anno. Sono confermati, invece, la discussione di un argomento in chiave pluridisciplinare, la trattazione dei percorsi per le competenze trasversali e di orientamento e le attività relative a Cittadinanza e Costituzione. "A questo punto noi docenti non sappiamo neanche cosa indicare nei nostri percorsi disciplinari visto e considerato che il documento del 15 maggio, una sorta di carta di identità della classe, è ormai alle porte, ma noi invece non abbiamo indicazioni precise per procedere alla sua pubblicazione – argomenta il professor Alessandro Vichi, docente di letteratura italiana al Liceo Angeloni – Par quanto riguarda la mia disciplina verrebbe richiesta al candidato l’analisi di un brano affrontato nell’ultimo anno di studi. Mi sembra giusta la posticipazione al 30 maggio del documento del Consiglio di classe. L’unica cosa certa è che l’ipotesi di semplificare sia stata ribaltata. L’esame di quest’anno mi sembra che vada ogni giorno di più verso una sua totale complessità". Perplessa, e disorientata, anche la professore Simona Brutti, che insegna lingue straniere al Liceo Galilei di Terni. "Io mi auguro che almeno l’idea che l’esame venga svolto in presenza sia confermata – dice la professoressa Brutti - La prima parte dell’ordinanza, quella relativa alla discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, non mi convince. Se sarà così i criteri della valutazione dovranno essere rimodellati e quindi riviste le griglie. Sono, invece, d’accordo nell’aver dato maggior peso al curricolo degli ultimi tre anni, alla storia, al percorso dei ragazzi". I più disorientati sono, comunque, gli studenti. "Il clima, inutile nasconderlo, è confuso – sostiene Diletta Palazzesi, che frequenta l’ultimo anno al Liceo Classico Tacito – la novità è rappresentata da questo elaborato che dovremmo presentare e che sarà l’imput iniziale della prova orale e questo ci consentirà di fare collegamenti anche se i primi saranno avvantaggiati mentre gli altri potrebbero cadere nella ripetitività e quindi a sostenere un esame meno originale. Il fatto che il Documento del 15 maggio sia stato posticipato a fine mese non considera il fatto che noi avremo meno tempo per prepararci. Per fortuna, per quanto riguarda la nostra classe, è che abbiamo un corpo docenti che ci tranquillizza e sostiene ogni giorno". Gli studenti sembrano aver perso le certezze. "Io sono tra queste – dice Francesca Blasi, che frequenta il 5 A al Liceo Angeloni – non sto affrontando bene la situazione. Ho il timore di non essere valorizzata per tutto quello che ho fatto nel mio percorso. Nella mia classe c’è panico generale". Un panico confermato anche dalla compagna di classe Rachele Seri. "Già la didattica a distanza è stata un problema, poi adesso ogni giorno si cambia. La verità è che in tre mesi, al Ministero, non sono riusciti a pianificare un’idea definitiva di Esame. A giorni dovremo fare le simulazioni ma ancora non sappiano di cosa si tratti. Siamo nel caos

© RIPRODUZIONE RISERVATA