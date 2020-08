© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNe. I tecnici dell'assessorato ai lavori pubblici hanno effettuato nei giorni scorsi dei sopralluoghi nelle varie scuole e, di accordo con i presidi e direttori, hanno stilato delle schede tecniche in cui figurano le diverse necessità e i lavori da fare. Con il finanziamento del Ministero si potranno adeguare aule e spazi alle nuove esigenze che prevedono il distanziamento sociale tra alunni, abbattere le barriere architettoniche che rendono disagevole l'entrata e l'uscita da scuola per i portatori di handicap, si potranno acquistare arredi idonei sempre per favorire il distanziamento sociale. Gli Enti in dissesto, come il Comune di Terni, non avrebbero potuto partecipare al bando per l'assegnazione dei finanziamenti del Ministero, per non rimanere tagliati fuori si è offerto l'istituto comprensivo De Filis che si è fatto garante come gestore del finanziamento. Ed è andata bene, anche il Comune è stato iscritto nell'elenco degli aventi diritto al finanziamento.10.921 euro andranno alla scuola media De Filis e 4.920 all'elementare De Amicis, 16.074 euro per la media Brin e 4722 per l'Alterocca. 10.243 euro sono disponibili per la media Marconi, 4544 per l'elementare Matteotti e 11.926 per Le Grazie. Alla media Giovanni XXIII andranno 17.498 euro, 6.904 all'elementare Carducci e 5.293 a quella di Campitello. 9.337 euro sono stati stanziati per la scuola dell'infanzia Brecciaiolo, 9.159 per San Clemente e 3.700 per quella di San Michele. Per la direzione didattica Mazzini la scuola che avrà finanziamenti è la Vittorio Veneto a cui andranno 3.647 euro. All'elementare Aldo Moro spettano 12.094 euro, 6.622 alla Battisti, 20.950 alla scuola dell'infanzia Radice, 2.749 alla Valle Verde e 5.275 alla scuola Sant'Angelo. Consistente il finanziamento che andrà alla Oberdan di via Tre Venezie, per cui sono stanziati 134.000 euro. 17.00 alla elementare Don Milani; 18.591 alla Da Vinci e 9.419 alla Nucula. Alla scuola media Fatati andranno 11.439 euro alla elementare che porta lo stesso nome 6.314. 10.619 all'elementare di Gabelletta, 5.751 a Cesi Stazione. Alla scuola dell'infanzia di Cesi 47.038 euro. Per il circolo San Giovanni 15.711 euro per l'elementare 9.076 per la Falcone Borsellino 16.130 per la XX settembre, 11.900 per la Cianferini, 9.183 per l'elementare Marzabotto, 7.835 per la scuola dell'infanzia Cospea e 6.451 per l'elementare Feliciangeli.