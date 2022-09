Mercoledì 14 Settembre 2022, 08:45

La direzione didattica Don Milani deve mantenere la propria autonomia non solo per quest'anno scolastico che ha appena ora preso il via, ma anche nel prossimo 2023/2024. A chiederlo è il Comune di Terni che ha inviato alla Provincia, all'ufficio scolastico provinciale ed alla Regione le linee guida per la razionalizzazione delle scuole dell'infanzia e primarie, i due ordini che sono di sua competenza. Ma perché la direzione didattica Don Milani rischia di essere unita ad un altro istituto? Il nocciolo della questione sta in un numero ristretto di alunni, trenta, che servirebbero per garantire l'autonomia per legge. Per non essere accorpata la direzione didattica Don Milani dovrebbe avere 600 iscritti, mentre attualmente ne ha 570. Alla Don Milani fanno capo cinque scuole dell'infanzia: Valenza, De Santis, Città Giardino, Marmore e Papigno e quattro scuole elementari Teofoli, Don Milani, Donatelli e Valenza. «Le iscrizioni nei nostri plessi, soprattutto per quanto riguarda la scuola per l'infanzia sono ancora in divenire - nota il direttore della direzione didattica Don Milani Luigi Sinibaldi e sono convinto che nei prossimi giorni saliranno, è successo anche negli altri anni, abbiamo delle strutture molto belle e accoglienti, tanto per fare un esempio l'elementare Donatelli, in via Vodice, è stata ristrutturata è sicura anche dal punto di vista antisismico, ha tutto a norma, così anche la Teofoli immersa nel verde». La speranza è che dopo il 2024 i numeri siano cresciuti in modo tale da assicurare l'autonomia alla Don Milani che è una delle quattro direzioni didattiche esistenti a Terni, le altre sono: San Giovanni, Mazzini e Aldo Moro.

Novità per i piccoli della Matteotti, la scuola di via Marie Curie. Ieri mattina alcuni sono entrati nella nuova struttura prefabbricata di via Baccelli,e altri in altre sedi, perché nella loro scuola sono partiti i maxi lavori di ristrutturazione dell'edificio per cui sono stati stanziati più di tre milioni di euro. Oltre al restauro sono previsti lavori di adeguamento sismico, e l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche presenti. La nuova struttura prefabbricata è stata offerta dalla ditta che si è aggiudicata i lavori per la costruzione del centro polifunzionale di Maratta. Si tratta di un prefabbricato, che è stato sistemato a Campomicciolo vicino alla scuola Teofoli. Ci sono otto aule, una sala professori oltre ai servizi. Gli scolari della Matteotti sono stati trasferiti, oltre che nel prefabbricato di via Baccelli, dove faranno lezione sette classi, nella scuola elementare Falcone Borsellino, in via fratelli Cervi, in cui lavoreranno quattro classi e in via dei Ciclami presso la scuola elementare Grazie che ospiterà due classi.