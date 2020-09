Iunti: «​Un protocollo con la Regione per rendere più rapidi i controlli nelle scuole»

PERUGIA - Primo giorno di scuola, cosa dice dall’osservatorio dell’Ufficio scolastico regionale la dirigente Antonella Iunti?

«Il riscontro che mi è arrivato dai dirigenti scolastici è molto positivo. E’ stato un giorno di gioia con grande entusiasmo da parte di tutti: docenti, Ata e soprattutto studenti, dai più piccoli ai più grandi, che nelle scuole si sono comportati benissimo nel rispetto delle regole».

Tutto bene ma non tutte le scuole hanno aperto…

«Vero, c’è la scuola di Perugia che ha rinviato e due di Foligno che non hanno aperto per necessità, diciamo meglio per sicurezza. Per precauzione si è preferito iniziare con la didattica a distanza, ma nell'arco di pochi giorni, fatte le necessarie verifiche, si tornerà alla normalità e gli studenti torneranno in classe».

A proposito di sicurezza, ci dovremo abituare alla didattica a distanza?

«Probabilmente nel caso fosse necessaria per le scuole superiori sarà eventualmente una possibilità ma come ho ribadito in altre occasioni l’obiettivo, anche in accordo con la Regione, è di intervenire prima possibile per velocizzare le procedure di controllo ed evitare stop che possono pregiudicare l’anno scolastico. E a tal fine con la Regione ci siamo ripromessi di definire dei protocolli per attivare queste operazioni rapidissime di controllo, individuare eventuali positivi ed evitare il diffondersi del contagio. La macchina in dotazione all’ospedale in questo senso è utile allo scopo soprattutto per i bambini».

Parliamo di cattedre vuote, sono ancora tante, vero?

«Diciamo erano tante. A Terni le operazioni di nomina sono praticamente concluse. A Perugia, dove ci sono quattro volte più scuole posso dire che entro domani (oggi n.d.r.) chiuderemo la partita del sostegno e entro la settimana concluderemo con le altre supplenze».

A proposito di supplenze, a che punto sono le contestate graduatorie Gps?

«Le graduatorie Gps sono pubblicate e valide. Abbiamo esaminato i ricorsi, coretti gli errori che potevano esservi stati, e su quelle graduatorie stiamo lavorando per le supplenze. Stiamo nominando e il controllo finale di validazione dei titoli lo faranno le scuole al momento dell’assunzione del servizio. Se poi ci saranno altri casi saranno controllati e valutati, ma intanto noi procediamo con le nomine perché questo ci spetta per mandare tutto a regime. E subito dopo saranno i dirigenti scolastici a nominare, dalle graduatorie di istituto, allineate con la Gps, il personale dell’organico Covid».

Un concetto di sintesi per concludere?

«La sicurezza è la priorità, ma va combinata anche alla garanzia dell’anno scolastico»

