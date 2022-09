Scuola, emorragia di studenti in Umbria: persi oltre 4mila

PERUGIA Dopo l’apripista IC Perugia 14, oggi scattano dai blocchi del nuovo anno scolastico molti studenti degli Istituti Comprensivi e anche di qualche Superiore. Un recupero della normalità caratterizzato dal ritorno in presenza e dall’abbandono delle mascherine, ma anche dal galoppante calo di studenti nelle scuole del primo ciclo. In giro si segnalano ancora alcune classi affollate, soprattutto nei tecnici e nei licei, con 28 o più studenti che sono tanti, anzi troppi per una didattica coinvolgente, ma il tempo lavora per un consistente svuotamento delle aule. Per ora il calo di alunni non ha corrisposto al calo di insegnanti, ma durerà? Si approfitterà per fare classi meno numerose come viene chiesto da più parti? Vedremo, intanto ragioniamo sui numeri attuali. In Umbria negli ultimi quattro anni le scuole hanno “perso” nel complesso 4.570 studenti (1.400 solo nell’ultimo anno) e il peggio deve ancora arrivare: il trend negativo delle nascite è infatti inarrestabile. Fatto sta che dagli oltre 116mila studenti dell’anno scolastico 2019-20 si è arrivati ai 111.697. Questo è il dato dell’organico di diritto (iscritti in prima istanza alle scuole); è probabile che quando saranno ufficiali i numeri dei frequentanti al 14 settembre (l’organico di fatto è quasi sempre superiore a quello di diritto) si arriverà a un numero superiore alle 112mila unità, ma il gap non si scosterà da quello calcolato sulle iscrizioni di febbraio.

PRIMO CICLO

Andiamo con ordine. Dall’anno scolastico 2019-2020 a quello che sta per iniziare gli alunni della scuola d’Infanzia sono diminuiti di 1.679 unità. Una diminuzione ancora superiore si è verificata alle Primarie che nello stesso quadriennio hanno perso 2.803 alunni a colpi di 7-800 ad annata. Calo più contenuto alle medie inferiori dove rispetto al 2019 si sono iscritti 1.335 studenti in meno.

IL CASO SUPERIORI

Un caso a parte sono le superiori, le uniche che negli ultimi anni hanno retto grazie al trend positivo delle nascite dal 2003 al 2008 (8.273 nati). Ma questo è l’ultimo anno con il segno più perché da settembre 2023 entreranno nelle prime classi delle superiori i nati del 2009, l’anno in cui è iniziato il crollo delle nascite che nel 2020 ha fatto registrare oltre il 40% in meno con un numero pari a 5.268. Domanda? Il calo di iscrizioni è solo un fattore demografico legato al trend nazionale? In gran parte sì. Poi c’è una piccola quota per la dispersione mentre un fattore che influenza l’attuale situazione è anche la conseguenza del minor numero di stranieri iscritti: dai 16.581 del 2018-19 si è passati ai 16.250 del 20-21 con un gap di 331 unità. E’ vero che di questi ben 11.628 sono nati in Italia, ma il calo è anche motivato da minori arrivi e anche diverse partenze. Probabile che recentemente il Covid abbia fatto la sua parte. Parlando di stranieri un aumento momentaneo di studenti frequentanti si è avuto l’anno scorso a causa della guerra: dall’Ucraina sono arrivati in Umbria 640 studenti distribuiti nei vari ordini di scuola dall’Infanzia alle Superiori. I dati di quest’anno non sono stati ancora resi noti. APRONO OGGI

Detto che anche domani ci saranno aperture e che il grosso è in programma per mercoledì 14, oggi si torna in classe in diverse realtà Tra le superiori ci sono il Liceo Alessi di Perugia e l’IIS Casagrande Cesi di Terni (serale); il liceo Marconi (solo le prime) e il Tecnico Da Vinci a Foligno. Tra gli Istituti Comprensivi aprono tutti quelli di Foligno; Perugia 2 (Foscolo e Montessori e il Perugia 5 (via Chiusi); la media del Convitto di Assisi.