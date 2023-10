AMELIA Nuova scuola di Fornole. Torna in forse il trasferimento ad Amelia. Spunta un privato che mette a disposizione un capannone nella zona dell'isola ecologica. L'amministrazione comunale sta valutando la fattibilità. Una notizia dell'ultima ora che potrebbe cambiare il destino dei quarantasei alunni della scuola primaria Goffredo Mameli e dei suoi insegnanti. Se la proposta del privato andasse in porto infatti, anzichè trasferirsi nel plesso scolastico Jole Orsini per il tempo necessario all'abbattimento e alla ricostruzione della scuola fornolese, alunni e docenti rimarrebbero nella frazione. «Noi genitori ci speriamo tanto - ha detto una mamma - quasi nessuno di noi potrebbe accompagnare i figli ad Amelia. Ci sarebbe la necessità del pulmino ma ci preoccupa il fatto che non sia prevista l'assistenza a bordo. Scegliendo il capannone ci sarebbero da fare dei lavori di adeguamento interno, ma la struttura è nuova. So che è stato fatto un sopralluogo con gli ingegneri del comune e che l'amministrazione sta valutando l'opzione, incrociamo le dita». Da programma, il trasloco ad Amelia è stato previsto durante le vacanze di Natale. Dopodichè, ad inizio 2024 comincerà la demolizione della vecchia struttura esistente a cui seguirà una completa ricostruzione entro il 2026. Il nuovo edificio, rientra negli investimenti Pnrr 1.1 costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici. Un piano da 2 milioni e 975 mila euro che prevede la demolizione del plesso attualmente esistente e la costruzione di uno nuovo. Un intervento necessario alla luce delle condizioni della scuola, su cui, a seguito del terremoto del 2016 e del perenne distaccamento della sezione più nuova del fabbricato, era stata condotta un'analisi rispetto a sollecitazioni sismiche e vulnerabilità. Il risultato dei lavori sarà una scuola con una capienza a pieno regime di 125 alunni suddivisi in 5 classi poste al piano terra, mentre al piano seminterrato sono previste una mensa e una stanza per lo sporzionamento. Laboratori e un locale per l'attività motoria con due spogliatoi. Le aule saranno modulabili ovvero con delle pareti a ventaglio che all'occorrenza si potranno aprire. Non solo. Sopra il tetto, calpestabile, sarà possibile creare un orto botanico e saranno poste delle vasche per il recupero dell'acqua piovana. La conferma del trasferimento ad Amelia, era arrivata lo scorso 20 settembre quando l'amministrazione aveva presentato alla cittadinanza il progetto della nuova scuola. Una necessità dettata dall'impossibilità economica di allestire dei container che potessero accogliere le classi, che aveva provocato qualche malumore fra i genitori. Nei giorni scorsi la notizia che ha riacceso le speranze. «Stiamo effettuando le valutazioni del caso - ha detto il vicesindaco Avio Proietti Scorsoni - cercando la soluzione migliore».