© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo interessante incontro per i "Caffè culturali" che puntano ad offrire alle famiglie ed ai genitori momenti di confronto e di crescita su alcune delle tematiche più attuali del mondo giovanile. Il prossimo appuntamento è quello di sabato 22 febbraio alle ore 10, al ‘caffè letterario’ della biblioteca comunale di Terni, incentrato su: "Cyberbullismo: il web non dimentica: utilizzo corretto e consapevole delle nuove tecnologie". Relatori dell’evento, organizzato da Raffaella Brizioli e Maria Laura Fornaci, saranno Massimiliano Marzocca (psicologo e psicoterapeuta, ricercatore presso l’Itci, collaboratore presso la comunità terapeutica Sisifo) e Chiara Pensavalli (dottoressa in discipline psicosociali, collaboratrice presso l’Itci). Al centro della discussione, l’utilizzo del web, i rischi connessi, i comportamenti da adottare e le consapevolezze per una fruizione sicura della Rete. Lo scopo, infatti, è quello di comprendere i mecanismi di questo fenomeno e come viene attuato al fine di di acquisire strumenti utili per intervenire e prevenire la duffusione. L’evento rientra fra le attività promosse dalla diocesi di Terni, Narni e Amelia, dal Comune di Terni e dall’assessorato comunale alla cultura.