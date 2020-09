PERUGIA - Prime telefonate alle scuole dell’ Umbria che annunciano l’arrivo dei tanto discussi banchi innovativi. Sono i banchi richiesti al commissario Arcuri che proprio nei giorni scorsi ha annunciato l’arrivo di comunicazioni alle varie scuole. Alcune segreterie sono state contattate per chiedere la conferma del quantitativo richiesto e annunciare che la fornitura è in arrivo. In molte scuole gli studenti sono già seduti sui banchi con le rotelle perché il loro dirigente ha scelto di usare parte dei fondi arrivati dal ministero per provvedere in proprio all’acquisto senza aspettare gli inevitabili tempi lunghi ed essere pronti già dal primo giorno di scuola. Intanto tra i dirigenti c’è curiosità per vedere se alla telefonata seguirà una consegna veramente pronta.

CONCORSO

Pubblicate le date delle prove scritte del concorso straordinario per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno che interessa 1.088 precari umbri, tanti sono i docenti che hanno fatto domanda. Le prove, che si svolgeranno in quindici giornate a partire dal 22 ottobre, per i prof umbri si saranno tutte in trasferta: per alcuni nel Lazio e per altri in Toscana a seconda della classe di concorso per la quale hanno fatto domanda. L’ Umbria, che come altre regioni medio piccole ha pochi posti per ogni classe di concorso, è stata infatti accorpate a quelle vicine più grandi. A disposizione degli umbri ci sono 407 posti suddivisi in 53 diverse classi di concorso. Nella top ten delle disponibilità ci sono Italiano, storia e geografia alle media inferiori con 51 posti per 127 concorrenti, Matematica e scienze (35 per 60), Sostegno Sec I grado (34 per 41), Materie letterarie Sec II grado (25 per 43), Inglese Sec II grado (22 per 51), Inglese Sec I grado (19 per 49), Arte e immagine Sec I grado (18 per 57), Scienze Motorie Sec II grado (17 per 42), Tecnologia Sec. I grado (15 per 46), Inglese e Francese Sec I grado 14 posti per 19 concorrenti. Guardando le proporzioni tra posti e concorrenti per tutti ci sono buone probabilità, ma in alcune classi di concorso, a patto di raggiungere il punteggio minimo, c’è la certezza del ruolo essendoci più posti che concorrenti. E’ il caso della classe A008 Discipline geometriche, architettura, design dell'arredamento e scenotecnica con 2 posti e 1 solo concorrente; la A040 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche con 8 posti e 7 concorrenti. Posto assicurato anche per Laboratorio di Odontotecnica e Laboratorio di Ottica dove rispettivamente c’è sono un unico concorrente per l’unico posto

© RIPRODUZIONE RISERVATA