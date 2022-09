Giovedì 1 Settembre 2022, 08:33

Dopo tre anni pesantemente segnati dalla pandemia, con la convocazione dei 139 collegi docenti oggi la scuola umbra riparte libera da tanti vincoli (via mascherine e distanziamento) sperando di aver superato il tempo del Covid, ma preoccupata di vedersi caricare sulle spalle la galoppante crisi energetica. Fra Dirigenti, docenti e Ata oggi si muoverà un esercito di circa ventimila lavoratori della scuola umbra che aprirà le sue aule agli studenti il prossimo 14 settembre. Fitta l’agenda che fin da subito i dirigenti scolastici si trovano sulla scrivania e che in gran parte condivideranno con il collegio docenti che in tutte le scuole è convocato nei primi giorni del nuovo anno. Tra le voci presenti nell’ordine del giorno degli istituti ci sono le nomine dello staff di presidenza e funzioni strumentali, la progettazione didattica, le decisioni sul tempo scuola, dunque sull’adozione della settimana corta, i regolamenti inerenti l’eventuale ricorso alla Dad, i regolamenti per l’attuazione del Pcto (Percorso formativo), delle gite scolastiche. Tutti i collegi docenti quest’anno si svolgeranno in presenza nelle varie aule magne o palestre, le scuole più grandi, come l’Itts Volta di Perugia, hanno scelto di farlo in uno spazio adeguato, affittando le sale convegni esterne alla scuola, avendo più di 200 docenti. Una curiosità: quasi tutti i dirigenti nella convocazione hanno messo l’invito (non l’obbligo) all’uso della mascherina FFP2. I dirigenti scolastici hanno poi tante altre incombenze a cominciare dal controllo della qualità dell’aria e la logistica delle classi, la nomina di psicologo di Istituto e del Mobility manager (sarà la volta buona?) che dovrebbe coordinare, relazionandosi con le aziende di trasporto e le amministrazioni locali, il delicatissimo aspetto della mobilità di studenti e docenti. Non ultimo l’impegno di nominare supplenti dalle graduatorie di istituto (o ricorrendo alle Mad) laddove non siano stati coperti tutti i posti di insegnamento.

NOMINE

Dopo le nomine in ruolo dei giorni scorsi, in queste ore sono state pubblicate anche le assegnazioni di supplenze dalla graduatore Gps. A Perugia hanno avuto il posto, e oggi si dovranno presentare per prendere servizio nelle sedi assegnate, 2.350 docenti precari di cui oltre 800 per Sostegno. Un’operazione importante che contribuirà a evitare, si spera, il disagio che ogni anno nei primissimi giorni di scuola si registra per la mancanza di questo tipo di insegnante. Nel tardo pomeriggio solo a Perugia è stato pubblicato il decreto di nomina a tempo determinato del personale docente di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/23 da Gae e GpsI e II fascia. Nelle prossime ora anche a Terni ci sarà analoga pubblicazione e il totale delle supplenze annuali supererà certamente le 3mila unità, il che non chiuderà il capitolo supplenze perché, come detto, altri posti ci saranno da coprire e le nomine potrebbero anche arrivare in là con il tempo.

NEO DIRIGENTI

Anche quest’anno ci saranno presidi matricole: per l’esattezza sono quattro i dirigenti scolastici di prima nomina che hanno avuto il posto essendo nella graduatoria a scorrimento dell’ultimo concorso: Luca Severi al comprensivo di Passignano, Francesco Trovato al Plinio di Città di Castello, Luigina Dongiovanni alla DD S. Martino di Gubbio e Paola Ruscitti alla DD Rasetti di Castiglione del Lago. In merito ai presidi c’è da dire che quest’anno il valzer è stato notevole: sei sono stati i pensionamenti (Roberta Bertellini, Simonetta Zuccaccia, Sergio Guarente e Franca Burzigotti nel Perugino, Patrizia Fioretti e Cristina Maravalle a Terni). Altrettanti gli ingressi da fuori regione: Monica Paparelli, Michele Baldassaarri, Maria Paola Morelli, Andrea Agostini, Rita Scagliola e Maria Beatrice Benedetto. Quattordici sono stati i trasferimento mentre 17 le nomine dei “superpresidi” che dovranno gestire due scuole. Nel complesso sono 41 gli istituti che oggi conosceranno il nuovo capo.