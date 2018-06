di Michele Bellucci

PERUGIA - Proseguono gli eventi organizzati in occasione dell'anniversario del 20 giugno, la "Festa Grande (1859 – 1944) dalla Libertà alla Liberazione" promossa da molte Associazioni cittadine. Questo venerdì alle 17.30 ai Giardini del Frontone l'appuntamento è con la scrittura di viaggio al femminile grazie a "Scrittrici in giardino": un vero e proprio pomeriggio letterario che coinvolgerà tra gli altri il sindaco Andrea Romizi oltre ad autori come Paolo Di Paolo, Susanna Nirenstein, Silvia Calamandrei, Michela Monferrini, Gigi Corsini, Dario Biocca, Valerio Corvisieri, Anna Belardinelli e Aldo Ranfa. Saranno gli stessi autori a leggere pagine dai loro libri e raccontare la nascita del progetto editoriale "le farfalle", collana diretta da Clara Sereni e dedicata proprio alla scrittura di viaggio al femminile. Un ambizioso progetto nato in Umbria che devolve il diritto d'autore in beneficenza alla Fondazione La città del Sole Onlus, rappresentata venerdì dal presidente di quest'ultima Stefano Rulli.



Tra i titoli di cui si parlerà al Frontone con gli autori, le monografie dedicate a Eva Mameli Calvino, Paola Biocca, Maria Grazia Cutuli, Marguerite Duras, Maria Teresa Regard, Luisa Spagnoli e Grazia Cherchi. L'evento, che si concluderà con un brindisi offerto dalla Cantina Carini, è organizzato da ali&no editrice in collaborazione con l’Associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi, con il patrocinio del Comune di Perugia, FAI, Garden Club Perugia e Ordine dei Giornalisti. In caso di maltempo l'iniziativa si svolgerà nella vicina sede del Teatro di Figura Umbro.



Alle 21.00 invece è prevista una "passeggiata letteraria" per le vie del centro sui luoghi di donne che hanno fatto la storia della città e in particolare del Risorgimento. A guidarla sarà l'attore e scrittore Graziano Vinti. Tra l'incontro letterario e la passeggiata, spazio alla musica con la presentazione dell'album "Evil Dreams" della band garage-punk inglese/neo-zelandese dei Night Shades. L'ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

