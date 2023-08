Gli Scout umbri in Corea: «Ci hanno trasferito per l'arrivo del tifone, stiamo tutti bene al sicuro in un campus»

Mercoledì 9 Agosto 2023, 07:10







PERUGIA «Siamo tutti molto sereni, non c’è alcun allarmismo o panico. Siamo stati trasferiti in mattinata in un campus universitario che di fatto è un albergo di lusso, ora ci stiamo attrezzando per fare qualcosa qui...». Ilaria Scialò è uno dei “capi” - così si dice nel gergo degli Scout - che guida il contingente umbro in Corea. Il gruppo, tredici persone in tutto, è stato evacuato ieri dall’area di Saemangeum, dove era in corso il World Jamboree, il raduno internazionale dello scoutismo che raccoglieva 40mila persone provenienti da tutto il mondo.

L’allarme per l’arrivo del tifone tropicale “Khanun” è stato diffuso con un anticipo sufficiente a mettere al sicuro tutte le comitive. Ieri mattina il contingente umbro è stato spostato a Seoul, all’interno dell’Hana Bank Training Center, un campus ben più confortevole delle tende nelle quali erano sistemati i ragazzi nei primi giorni del loro viaggio.

Insieme ad Ilaria Scialò c’è don Emmanuel-John Boluwatife Olajide, vicario della parrocchia di San Giovanni Battista di Marsciano e undici ragazzi: cinque di Perugia, quattro da Foligno e due da Corciano. Tutti, nel corso della giornata di ieri, con le sette ore di anticipo nel fuso orario, hanno rassicurato i familiari attraverso una buona dose di messaggi Whatsapp.

«Si trovano in una struttura moderna, è tutto sotto controllo - racconta Costanza Bracco, riportando le informazioni ricevute dalla figlia Margherita - i capi ci fanno il resoconto tutte le sere... nei primi giorni i ragazzi hanno sofferto un po’ il caldo, ma va tutto bene, ci vengono riportati solo racconti positivi». Per far fronte al caldo - hanno raccontato i ragazzi dalla Corea - nei giorni scorsi si era attivato direttamente il governo coreano, con la fornitura di ventilatori portatili e asciugamani bagnati.

La comitiva umbra era arrivata il primo agosto e come previsto ripartirà il 12, per essere in Italia l’indomani. Il contingente regionale si è mosso insieme a quello delle Marche e dell’Emilia, incrociando il proprio viaggio con quello di altri 22 contingenti italiani, ma anche con molti altri: «qui giri il mondo in una piazza...», è un altro fotogramma del racconto dell’avventura.

L’evento è il più grande in assoluto nell’ambito dello scoutismo e si tiene ogni quattro anni. In questo caso l’organizzazione ha previsto fino a 50mila partecipanti provenienti da 170 Paesi nel nome di una «concreta cittadinanza globale».

A fare da fuoriprogramma, però, ci si è messo il tifone Khanun, che dopo aver colpito il Giappone ha puntato in direzione della Corea: le previsioni dicono venti dai 118 ai 154 chilometri orari dalla giornata di giovedì, che hanno imposto il trasferimento dei partecipanti al Jamboree in spazi più sicuri. Ora, probabilmente, sarà necessario un cambio di programma delle attività: difficile pensare al climbing, ai giochi d’acqua, ai giri a cavallo e ai giochi popolari coreani che erano stati organizzati nelle prime giornate, a questo punto sarà necessario virare su attività un po’ più “tranquille”.