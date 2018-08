Scout di Roma vanno da Norcia ad Assisi camminando accompagnati dai muli e fanno tappa a Foligno

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Gruppo di scout di Roma in viaggio a piedi da Norcia ad Assisi cammiano accompagnati dai muli e fanno tappa a Foligno. Singolare incontro, martedì intorno a mezzogiorno a Foligno, zona Porta Romana. In tanti sono rimasti positivamente sorpresi dal passaggio in città di un gruppo di pellegrini speciali. Si tratta di scout di Roma in viaggio a piedi da Norcia ad Assisi accompagnati da alcuni muli.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:26



