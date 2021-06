Scorte di sangue negli ospedali al limite, appello della Regione: «Donate»

PERUGIA - «Dall'inizio della pandemia, le scorte di sangue in Umbria hanno raggiunto il livello più basso,

circa 900 sacche presenti giornalmente nelle nostre emoteche, contro una media dei mesi scorsi di 1.300. Abbiamo urgente bisogno del sostegno di tutti i cittadini affinché questa situazione non si trasformi in una grave emergenza, con conseguenze per tutti coloro che necessitano di trasfusioni», è l'appello rivolto ai cittadini dal direttore alla Salute della Regione Umbria, Massimo Braganti.

Braganti ricorda inoltre che «le procedure in vigore nei centri trasfusionali di tutti gli ospedali umbri garantiscono la massima sicurezza per i donatori. In tal senso è importante - sottolinea - prenotare la donazione».

«Donare sangue è un impegno civico – ricordano dall’Avis regionale umbra – è un gesto anonimo, gratuito, volontario e organizzato e mai come in questo momento, in cui tutti gli ospedali evidenziano una grave carenza, è necessario che tutti i donatori si attivino per prenotare attraverso le Avis di appartenenza. Chi ancora non ha mai donato chiami la propria Avis comunale, consultando il sito di Avis regionale www.avisumbria.it, per avere informazioni sul questo meraviglioso gesto che salva vite umane. Il 14 giugno si celebra la giornata mondiale del donatore, ma è anche la festa della vita e del dono gratuito».