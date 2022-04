Terni, scooterista travolto all'incrocio da un furgone: muore sul colpo

TERNI E' stato travolto da un furgone che lo ha ucciso sul colpo. Il grave incidente è accaduto domenica sera intorno alle 21,30 all’incrocio tra via del Raggio Vecchio e via del Lanificio. L'uomo, che non è stato ancora identificato, si trovava in sella ad uno scooter, mentre il furgone era guidato da un ternano di 37 anni. Sul posto i vigili urbani per i rilievi del caso.