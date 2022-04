Scontro frontale tra Foligno e Valtopina, un morto e un ferito grave

FOLIGNO- Incidente mortale nella notte tra giovedi e venerdì tra Foligno e Valtopina lungo la strada statale Flaminia. Nello scontro frontale tra due auto è morto sul colpo un uomo di 52 anni residente a Gualdo Tadino. Ferito in maniera molto grave il conducente dell'altra auto che è stato ricoverato all'ospedale di Foligno. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Foligno, il 118 e la polizia strdale. L'inicidente è avvenuto tra l'uscita di Pontecentesimo, frazione di Foligno, e Valtopina. Forse la velocità o la strada resa viscita dalla pioggia caduta in giornata tra le cause dello schianto che riporta d'attualità la pericolosità della Flaminia in quel tratto.