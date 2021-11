Scontro tra due auto sul Raccordo, muore a 37 anni. Strada chiusa

PERUGIA - Domenica tragica sul Raccordo Perugia-Bettolle, tra vari incidenti con un bilancio di un morto e tre feriti.

Intorno alle 21.30, due auto si sono scontrate sul raccordo autostradale, in direzione Siena, dopo l'uscita di Magione: un mezzo si è ribaltato e un 37enne è morto sul colpo. La persona con cui viaggiava, si è ferita ed è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della misericordia. Al vaglio la dinamica dell'incidente: sul posto polizia stradale e una squadra dei vigili del fuoco per ripristinare lo stato di sicurezza del Raccordo, rimasto chiuso a lungo.

Qualche ora prima, all'altezza dello svincolo di Taverne di Corciano, un altro incidente aveva causato un ferito e lunghe cose. Quasi contemporaneamente un terzo sinistro si è verificato all'interno della galleria all'altezza dello svincolo di Prepo: anche in questo caso, una persona è rimasta ferita e portata in ospedale.