PERUGIA - Letteralmente precipitati nell'area del magazzino del supermercato Bussolini, in zona Montebuono (tra Agello e Magione) dopo essersi scontrati con un'altra auto ma per fortuna, nonostante il volo di qualche metro, mamma e figlio sembrano essere usciti sostanzialmente illesi: è il finale lieto di un incidente avvenuto poco prima delle otto di lunedì mattina.



La donna e il figlio, secondo quanto ricostruito, dopo l'incidente lungo la strada provinciale 315 hanno sfondato la ringhiera e sono precipitati nell'area del magazzino sottostante. Un impatto molto forte, con l'auto (come si vede dalla foto) finita sotto sopra, ma come detto fortunatamente senza conseguenze particolarmente gravi per i due feriti.



Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Madonna Alta, della polizia municipale di Magione e dell'ambulanza del 118. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della municipale.

