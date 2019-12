Attigliano, scompare una ragazza di 29 anni

Attigliano - continuano le ricerche per trovare Eleonora. La ragazza, ventinovenne originaria di Lugnano ma residente da qualche anno ad Attigliano, è scomparsa da ieri sera. A dare l'allarme la mamma che dopo aver provato per ore a contattare la figlia ha avvertito le forze dell'ordine. Al lavoro anche la protezione civile. Unico indizio al momento disponibile l'automobile della ragazza rinvenuta sulla corsia di emergenza dell'autostrada sul tratto Attigliano Orvieto, direzione Orvieto. Non ci sono altri fattori particolari che possano aiutare o indirizzare le ricerche. Una famiglia come tante. La mamma guardia carceraria a Viterbo, il padre pensionato, Eleonora appassionata d'arte. Immediato il tam tam sui social dove è stata pubblicata la foto e fornito un numero di telefono a disposizione di chiunque abbia notizie o aggiornamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA