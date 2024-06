AMELIA «Un'esperienza meravigliosa vedere i bambini sicuri di sé che aiutano gli adulti a comunicare nella lingua dei segni». Paola Torcolini è entusiasta della riuscita del progetto Lis "Cantare con le mani" che ha coinvolto l'intero plesso della scuola primaria di Fornole, frazione di Amelia. Esperta nella tiflodidattica, la didattica per insegnare ai bambini non vedenti ed ipovedenti, specializzata nella didattica per bambini non udenti, Paola Torcolini è docente e formatore presso l'istituto europeo di ricerca, formazione e orientamento professionale di Cagliari. A Fornole ha coinvolto i 45 alunni di età di tra compresa fra i 6 e i 10 anni in un evento canoro con la lingua dei segni. E durante il percorso del progetto i bambini hanno avuto l'opportunità di incontrare in video conferenza Carmelo Mazzamuto, una persona sorda segnante, con il quale fin da subito sono stati accoglienti ed inclusivi, approcciandosi nella lingua dei segni. Nell'ultimo giorno di scuola Carmelo era in in video conferenza per salutare i suoi piccoli amici, ma l'emozione grande e' stata il saluto dei genitori, dei nonni, degli zii degli alunni. «Presi per mano dai piccoli, i genitori ed i parenti sono stati portati davanti a Carmelo ed hanno instaurato un semplice dialogo di presentazione. I bambini mi dicevano maestra Paola io devo salutare Carmelo e gli devo presentare papà, oppure maestra Paola io devo presentare nonno, oppure maestra Paola mia zia vuole conoscere Carmelo. È stato meraviglioso vedere questi piccoli come insegnavano ai grandi a presentarsi nella lingua dei segni e correggerli quando sbagliavano facendo loro ripetere il segno. I bambini hanno fatto da ponte e dato un grande insegnamento di inclusione». La Lis è una lingua inclusiva che aiuta e da' supporto non solo a chi è affetto da una patologia sensoriale uditiva, ma a chiunque abbia problematiche legate al linguaggio. Proprio per questo durante l'anno gli alunni sono stati avvicinati alla conoscenza della lingua dei segni italiana (riconosciuta dal 2021 una vera e propria lingua) attraverso esercizi di propedeutica base e poi con molteplici attività ludico-didattiche per stimolare i bambini all'apprendimento di una nuova lingua. Infine è stata utilizzata la musica con canti e filastrocche guidate, inserendo nel contesto anche la gestualità e la mimica corporea facciale. E' stato stimolato soprattutto il canale visivo, la mimica facciale e labiale, un metodo fondamentale per allenare gli allievi alla memorizzazione visivo-gestuale. Successivamente gli studenti sono stati invitati a rappresentare i vari segni (parole) con le loro mani. «Lo spettacolo è stato un successo, ma è stato molto più emozionante l'incontro con Carmelo Mazzamuto. I genitori ci hanno fatto i complimenti perché per loro era la prima volta. Questo percorso mi ha dato sempre grandi soddisfazioni, ma vedere i piccoli maestri di Lis aiutare i grandi è davvero il massimo».