PERUGIA - Scippata in pieno pomeriggio, mentre sta camminando nella zona di Ponte D'Oddi: una donna di 50 anni è stata soccorsa in stato di choc da alcuni residenti dopo aver subito l'aggressione e il furto della borsa. Secondo quanto si apprende, i responsabili sarebbero tre individui che a bordo di un'auto (risultata rubata) si sono avvicinati alla vittima e in pochi secondi l'hanno scippata.



Immediato l'intervento sul posto da parte della polizia. La donna è stata soccorsa e aiutata a riprendersi.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:23



© RIPRODUZIONE RISERVATA