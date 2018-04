Schianto sulla Statale 75, traffico bloccato per ore tra Spello e Foligno

di GiovannI Camirri

FOLIGNO - Schianto, poco prima delle 6 di giovedì, sulla Statale 75 Centrale Umbra appena dopo l'uscita da Spello in direzione Foligno. Per cause inf ase di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Foligno tre mezzi, due auto e un furgone, sono entrati in collisione. Diversi i danni patiti dai veicoli e, fortunatamente, conseguenze lievi per gli automobilisti. Per consentire le operazioni di soccorso, rilievo, rimozione dei mezzi, bonifica della strada e ripristino delle condizioni di sicurezza, la circolazione è stata interdetta nell'area della schianto fino a dine delle attività. Il traffico è stato dirottato sulla viabilità secondaria. Sul posto, in forze, anche personale dell'Anas e i sanitari del 118.

Giovedì 19 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:07



