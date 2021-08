Schianto sul raccordo: ternano muore a 24 anni

Domenica 1 Agosto 2021, 12:44

TERNI - Un ternano di 24 anni è morto per le ferite riportate in un incidente che si è verificato nella notte lungo il raccordo Terni-Orte.

Per cause al vaglio della polizia stradale l'Audi condotta dal giovane ternano è finita fuori strada in uno dei punti dove i lavori in corso impongono il cambio di carreggiata. L'auto si è ribaltata più volte e il conducente è stato sbalzato dal mezzo. Soccorso dal 118 è stato portato in ospedale in condizioni disperate. Qualche ora dopo il suo cuore si è fermato. I rilievi sul tragico incidente sono affidati alla polizia stradale.