Schianto sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle: ci sono feriti

PASSIGNANO SULO TRASIMENO - Schianto lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle: ci sono feriti. I Vigili del Fuoco di Perugia sono intervenuti poco prima delle 20 di mercoledì per un incidente stradale avvenuto lungo il raccordo autostradale Perugia-Bettolle, dopo l'uscita Passignano ovest, direzione Perugia. Due le vetture coinvolte, I feriti sono stati presi in cura dal 118. Sul posto anche le forze dell'ordine per gli accertamenti di rito e la ricostruzione dlela dinamica dell'accaduto.

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:48



