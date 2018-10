PERUGIA - Paura per un quarantenne di Foligno, precipitato col parapendio a Pievefavera, nel comune di Caldarola, in provincia di Macerata: l'allarme è scattato intorno alle 13.30 di domenica quando l'uomo si è schiantato, probabilmente mentre si trovava in fase di atterraggio.



Immediati sono scattati i soccorsi: secondo quanto si apprende, il quarantenne ha perso il controllo mentre si trovava all'incirca a tre metri d'altezza dal suolo. Sul posto vigili del fuoco, 118, carabinieri e soccorso alpino. E' stato deciso di trasportarlo in elisoccorso all'ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono definite gravi, anche se non pare essere in pericolo di vita: visto il tipo di incidente, è arrivato in ospedale in codice rosso. © RIPRODUZIONE RISERVATA