Schianto mortale, muore a 45 anni. La polizia stradale al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente

BEVAGNA - Schianto mortale, giovedì mattina, a Bevagna. Per cause in fase di accertamento una Fiat 126, condotta da un 45enne deceduto per le conseguenze dell'impatto, e una Lancia Ypsilon condotta da una donna sono entrate in violenta collisione. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La donna è stata invece condotta in ospedale per gli accertamenti del caso e non risulterebbe in pericolo di vita. Le indagini sull'incidente mortale sono condotte dalle polizia stradale del Distaccamento di Foligno, sul posto insieme a vigili del fuoco, 118, carabinieri, squadra volante e polizia locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA