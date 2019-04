Schianto mortale, motociclista di Foligno di 60anni perde la vita nelle Marche

FOLIGNO - Un 60enne, che risulta essere originario di Foligno e del quale non si consocono ancora le generalità, ha perso la vita nel pomeriggio di Pasquetta mentre era in moto in zona Serravalle, nelle Marche, pochi chilometri dopo il confine dell'Umbria. Stando alla prima ricostruzione dei fatti la moto sarebbe andata fuori controllo per rovinare contro un muretto. L'esatta dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polistra Stradale di Camerino. Sul posto il 118 che ha fatto alzare in volo anche l'elisoccorso. I sanitari, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. © RIPRODUZIONE RISERVATA