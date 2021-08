Lunedì 2 Agosto 2021, 11:52

TERNI Massimiliano ha lottato per qualche ora in ospedale ma a nulla sono valse le cure prestate dai sanitari del Santa Maria. Troppo gravi le lesioni riportate nel terribile incidente stradale che si è verificato nella notte tra sabato e ieri lungo il raccordo Terni-Orte. La vittima è Massimiliano Raggi, 24 anni, ternano, che viveva con la famiglia nel quartiere San Giovanni. L'incidente alle una e mezza di notte, al chilometro otto del raccordo Terni-Orte, all'altezza dei distributori di carburante, a poche centinaia di metri dagli svincoli di Terni ovest/nord in direzione Orte. Per cause che ora sono al vaglio della polizia stradale, l'Audi A1 condotta dal 24enne ternano è finita fuori strada in uno dei punti dove i lavori in corso impongono il cambio di carreggiata.

L'impatto dell'autovettura contro il segnale che indica il restringimento è stato terribile. L'Audi, dopo il cambio di corsia, dopo essersi schiantata contro il guard-rail, si è ribaltata più volte. Il giovane alla guida è stato sbalzato dal mezzo finendo sull'asfalto. Ai primi soccorritori, che si sono subito resi conto della gravità delle ferite, si è presentata una scena agghiacciante. Il personale del 118 ha trasportato il 24enne in ospedale in condizioni disperate. Qualche ora dopo però, nonostante i sanitari abbiano tentato l'impossibile, il suo cuore si è fermato. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo operativo radiomobile. Agli investigatori della polstrada, impegnati nei rilievi, il compito di ricostruire la dinamica del tragico schianto che non ha coinvolto altri mezzi. Avvenuto in uno dei tanti tratti del raccordo interessati dai lavori, con la presenza di cantieri che impongono agli automobilisti una continua gimkana. Dopo il decesso del giovane ternano, molto conosciuto e amato per la sua generosità e la sua solarità, la procura ha avviato le indagini. Nelle prossime ore il magistrato di turno disporrà l'autopsia.

Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia di Massimiliano. «Una triste notizia, che ci ha colpito profondamente - scrivono in una nota i volontari della guardia nazionale ambientale guidata dal papà della giovanissima vittima della strada. Questa notte è morto in un incidente stradale Massimiliano Raggi, figlio amatissimo del nostro presidente Alberto Raggi. Siamo costernati. Tutti i 5mila volontari d'Italia della Gna si stringono interno alla famiglia. Alla famiglia di Massimiliano l'abbraccio commosso del sindaco, Latini, che sottolinea che «la città è stata scossa da due terribili tragedie nel giro di poche ore». E il cordoglio del parlamentare della Lega, Riccardo Augusto Marchetti: «Esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia Raggi per l'improvvisa scomparsa del giovane Massimiliano. Un abbraccio al padre Alberto, mio caro amico, presidente della Guardia nazionale ambientale, con il quale ho avuto modo di collaborare in più occasioni, anche di recente. Posso solo immaginare il dolore di questi momenti. Gli sono vicino».