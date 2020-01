© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Uno schianto tremendo. Con la sua auto contro un camion, e per lui non c'è stato nulla da fare: ha perso così la vita un uomo di 43 anni, da quanto si apprende residente nella provincia di Ancona.L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di venerdì lungo la Statale 318 tra Valfabbrica e Casacastalda. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto assieme a due squadre dei vigili del fuoco e l'autogru per liberare i mezzi, oltre ovviamente al 118.L'incidente tra l'auto e il tir è sembrato subito particolarmente grave, come è possibile vedere dalla foto. I primissimi rilievi raccontano di un possibile tamponamento da parte dell'uomo alla guida dell'auto nei confronti del camion, ma come detto tutti gli accertamenti sulla dinamica sono in corso. Le condizioni del quarantenne sono subito state definite particolarmente gravi. E' stato portato d'urgenza all'ospedale di Branca ma purtroppo inutilmente: è morto poco dopo.