Anche il campione del mondo di fioretto maschile Alessio Foconi all'iniziativa "Aperischerma" organizzata dal Circolo Scherma Terni per raccogliere fondi da devolvere al progetto "A Tutta Scherma" in favore dei bambini con sintomi da ADHD, disturbo da deficit di attenzione/iperattività. "Iniziativa meravigliosa, la scherma riesce a coinvolgere i ragazzi e può aiutare a prevenire questo tipo di disturbo. Invito tutti a contribuire, è importante e serve l'aiuto di tutti". Nel prossimo fine settimana (1-3 marzo) Foconi sarà impegnato in Coppa del Mondo al Cairo, in Egitto, in una tappa molto suggestiva visto che le pedane saranno allestite ai piedi delle piramidi: «Abbiamo iniziato bene questa stagione con un primo e due terzi posti. La gara più bella è stata sicuramente Parigi dove ho vinto, quella dove potevo dare di più forse Torino». Sei contento di tutto questo seguito e dell'affetto dei ternani? «Per me è gratificante poter trasmettere valori e forza d'animo, qualcosa da cui la gente può prendere ispirazione. Sono contento di poter lasciare qualcosa nel cuore di chi mi segue». Ultimo aggiornamento: 19:02