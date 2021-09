Scheggino, incendio di notte in un casa. «Abbiamo visto tanto fumo»

Lunedì 6 Settembre 2021, 09:39

SCHEGGINO- Incendio nella notte tra domenica e lunedì in una casa di Scheggino in via San Nicola. Sul posto per spegnere le fiamme una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Spoleto e una di Norcia. Indagini in corso, sono arrivati anche i carabinieri, per stabilire le cause dell'incendio. Nessun danno alle persone perché i proprietari al momento dell'incendio non si trovavano nell'abitazione. «Siamo tornati a e abbiamo trovato casa invasa dal fumo», hanno detto nel chiamare i soccorsi. Si stanno valutando i danni.